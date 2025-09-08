8. September 2025 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSX-V: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) ("RUA GOLD" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update hinsichtlich seines laufenden Bohrprogramms beim Projekt Reefton auf der Südinsel von Neuseeland bereitzustellen. Das Unternehmen meldet weitere hochgradige Gold-Antimon-Abschnitte, die 270 m nördlich entlang des Streichens der aktuellen Ressourcenschätzung identifiziert wurden.
Höhepunkte:
- Auld Creek beherbergt eine vermutete Ressource, die in zwei mineralisierten Ausläufern - Bonanza und Fraternal - enthalten ist, die an der Oberfläche zutage treten. Jüngste Bohrungen haben die vertikale Ausdehnung der Ressource von 160 m auf 300 m und die Streichlänge von 350 m auf 620 m erhöht. Die Ressource ist weiterhin in alle Richtungen offen, wobei jedes Bohrloch die Struktur durchschneidet.
- Die Höhepunkte der Analyseergebnisse lauten wie folgt:
- ACDDH037: 8 m mit 8,9 g/t AuÄq1 (6,2 g/t Au und 0,6 % Sb) ab einer Tiefe von 158 m
- Einschließlich 5 m mit 11,1 g/t AuÄq1 (7,0 g/t Au und 1,0 % Sb)
- ACDDH039: 17 m mit 9,8 g/t AuÄq1 (3,6 g/t Au und 1,5 % Sb) ab einer Tiefe von 155 m
- Einschließlich 10 m mit 15,3 g/t AuÄq1 (5,0 g/t Au und 2,4 % Sb)
- Zurzeit sind zwei Bohrgeräte bei Auld Creek im Einsatz, um den Ausläufer Bonanza im Norden und den Ausläufer Fraternal im Süden zu erproben. Die Geochemie des Erdreichs hat bestätigt, dass das System über eine Streichlänge von 2,5 km nachverfolgt werden kann.
- Das Bohrprogramm beim ersten Cumberland-Ziel, Gallant, wurde nach 16 Bohrlöchern abgeschlossen. Die ersten Ergebnisse waren vielversprechend und identifizierten drei miteinander in Zusammenhang stehende mineralisierte Quarzerzgänge, für die jedoch aufgrund der komplexen Struktur keine Beständigkeit in größerem Maßstab nachgewiesen werden konnte.
- Regionales Programm: Die VRIFY-KI-Modellierung leitete die Zielgenerierung für regionale Explorationsarbeiten mehr als 30 km südlich von Reefton bei Bell Hill (siehe Abbildung 6). Erste Oberflächen-Gesteinssplitterproben von zutage tretenden Quarzerzgängen ergaben Gehalte von 14,2 g/t und 14,3 g/t Au.
Robert Eckford, CEO von RUA GOLD, sagte: "Diese Bohrergebnisse von Auld Creek haben den Umfang und das Potenzial des Projekts beträchtlich erweitert und uns unserem im letzten Monat gesteckten Ziel, die Ressourcenbasis zu erweitern, einen Schritt näher gebracht. Das mineralisierte System wurde nun sowohl vertikal als auch entlang des Streichens erweitert und ist weiterhin in alle Richtungen offen. Mit zurzeit zwei aktiven Bohrgeräten am Standort und einer Oberflächengeochemie, die einen 2,5 km langen mineralisierten Korridor bestätigt, befinden wir uns in einer günstigen Position, um auf dieser Dynamik aufzubauen.
Bei Cumberland wurden im Rahmen erster Bohrungen gut mineralisierte Quarzerzgänge identifiziert, doch die strukturelle Komplexität hat ihre Kontinuität in größerem Maßstab eingeschränkt. Wir werden weiterhin einen disziplinierten Ansatz bei der Priorisierung unserer Ziele verfolgen und weitere Oberflächenarbeiten durchführen, bevor wir die Bohrungen hier fortsetzen werden.
Unterdessen hat unser regionales Explorationsprogramm einen vielversprechenden Start hingelegt, zumal mit KI-gestützter Zielermittlung und ersten Gesteinsproben mehr als 30 km südlich von Reefton Gehalte von bis zu 14 g/t Gold verzeichnet wurden. Diese Ergebnisse verdeutlichen das Ausmaß der Möglichkeiten, während wir daran arbeiten, das volle Potenzial des Goldfeldes Reefton zu erschließen."
Abbildung 1: Das Goldfeld Reefton im Überblick
Abbildung 2: Kernkisten von Abschnitt ACDDH039 bei Auld Creek
AULD CREEK
RUA GOLD begann im Dezember 2024 mit den Bohrungen bei Auld Creek, wobei ein gezieltes Programm konzipiert wurde, um vier mineralisierte Ausläufer zu erproben, die im Rahmen historischer Oberflächenexplorationen identifiziert und durch die diesjährigen geochemischen Untersuchungen und geologischen Kartierungen bestätigt worden waren.
Auld Creek befindet sich zwischen zwei vormals produzierenden Betrieben - der Mine Globe Progress und der Minengruppe Crushington, die zusammen 933.000 oz mit einem Durchschnittsgehalt von 14,0 g/t Au produzierten (Barry 1993). Die aktuelle Ressource bei Auld Creek ist auf zwei der vier bekannten Ausläufer beschränkt, während die Geochemie des Bodens auf beträchtliches Potenzial für weitere Entdeckungen auf einer Streichlänge von 2,5 km hinweist.
Seit dem letzten Update des Unternehmens wurden sieben Bohrlöcher (ACDDH033 bis -039) abgeschlossen, die allesamt die mineralisierte Struktur durchschnitten.
Die Analyseergebnisse zeigen:
- ACDDH033: 4,2 m mit 1,27 g/t Au ab einer Tiefe von 264 m
- ACDDH035: 2 m mit 1,99 g/t Au ab einer Tiefe von 127 m
- ACDDH036: 6 m mit 0,88 g/t Au ab einer Tiefe von 84 m
- ACDDH037: 8 m mit 8,9 g/t AuÄq2 (6,2 g/t Au und 0,6 % Sb) ab einer Tiefe von 158 m
- ACDDH038: 3,5 m mit 1,2 g/t Au ab einer Tiefe von 109 m
- ACDDH039: 17 m mit 9,8 g/t AuÄq2 (3,6 g/t Au und 1,5 % Sb) ab einer Tiefe von 155 m
ACDDH034 durchschnitt den Ausläufer Bonanza, doch es wurde keine bedeutsame Mineralisierung vorgefunden.
Die Bohrungen des aktuellen Programms haben den Ausläufer Fraternal auf eine vertikale Tiefe von über 300 m und eine Streichlänge von 620 m erweitert, was ein starkes Indiz für das Ressourcenerweiterungspotenzial vor dem für das Jahresende geplanten Ressourcenupdate gemäß NI 43-101 darstellt.
Im September wurde ein zweites Bohrgerät mobilisiert. Ein Gerät konzentriert sich auf die Erprobung der nördlichen Ausdehnung von Bonanza und die Ergänzungsbohrungen entlang des Streichens bei Fraternal, während das zweite Gerät die südliche Ausdehnung von Fraternal anpeilt.
Abbildung 3: Standort der Bohrungen bei Auld Creek
Abbildung 4: Fraternal-Erzausläufer bei Auld Creek
CUMBERLAND
Der Cumberland Mine Belt ist ein 2,2 km langes Zielgebiet, das von einer starken Arsenkonzentration im Boden geprägt ist und sich südlich der Mine Globe-Progress befindet. Die Bohrungen haben im April 2025 begonnen und ihr Schwerpunkt liegt auf dem nördlichen Abschnitt, dem Erzgang Gallant. Die ersten beiden Bohrlöcher, CUDDH001 und CUDDH002, durchschnitten eine Mineralisierung auf 25 m und stellten einen hervorragenden Auftakt für die Exploration dieses historischen Goldlagers dar. In den nachfolgenden Bohrlöchern keilte die Mineralisierung jedoch in einer Tiefe von etwa 100 m aus. Insgesamt wurden in diesem Jahr mittlerweile 16 Bohrlöcher bei Cumberland auf insgesamt 2.370 m gebohrt (siehe Abbildung 5 unten).
Die Bohrungen bei diesem Ziel wurden unterbrochen, während das Team weitere Oberflächenexplorationsarbeiten im südlichen Abschnitt des Cumberland Gold Belt durchführt.
Abbildung 5: Erste Bohrungen im Zielgebiet Cumberland Gallant abgeschlossen
REGIONAL
RUA GOLD hat die VRIFY-AI-Modellierung eingesetzt, um die Zielgenerierung in seinem regionalen Explorationsprogramm im Süden zu leiten. Im Konzessionsgebiet Bell Hill, 34 km südlich von Reefton, wurden im Rahmen von Folgearbeiten zwei zutage tretende Quarzerzgänge identifiziert.
Gesteinssplitterproben dieser Ausbisse ergaben einen Gehalt von 14,3 g/t Au (siehe Abbildung 6). Die Schlitzprobennahmen von den Ausbissen wurden abgeschlossen, wobei die Analyseergebnisse noch ausstehend sind.
Abbildung 6: Regionale Ansicht mit den Standorten der Gesteinssplitterproben von Bell Hill
ÜBER RUA GOLD
RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.
Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit über 120.000 Hektar Grundbesitz in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 g/t gefördert wurden.
Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki-Bezirk der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. Glamorgan grenzt an das größte Goldminenprojekt von OceanaGold Corporation, Wharekirauponga.
Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.
TECHNISCHE INFORMATIONEN
Simon Henderson CP, AUSIMM, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und Chief Operating Officer und Direktor von RUA GOLD, hat die hierin enthaltenen technischen Angaben geprüft und genehmigt. Herr Henderson hat an den geochemischen Probenahme- und Kartierungsprogrammen teilgenommen, um sich zu vergewissern, dass diese in Übereinstimmung mit den Standardbetriebsverfahren durchgeführt wurden. Herr Henderson hat die offengelegten Daten überprüft, indem er die Standort-, Analyse- und Testdaten, die den Informationen in der hierin enthaltenen technischen Offenlegung zugrunde liegen, kontrolliert hat.
QA/QC-Bohrkern
Die Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an SGS Laboratories, Westport, geschickt. SGS ist unabhängig vom Unternehmen. Die Proben wurden zerkleinert und pulverisiert, so dass 85 % der Gesteinsspäne 75 µm durchlaufen. Die pulverisierten Gesteinssplitter wurden in zwei Proben aufgeteilt: Eine Probe von ca. 50 g wurde zur Laboranalyse geschickt, der Ausschuss wurde zur pXRF-Analyse und Lagerung an RGL zurückgeschickt. Die pulverisierten Gesteinssplitterproben wurden bei SGS Waihi (SGS-Code FAA505) mittels 50-g-Brandprobe mit AAS-Abschluss auf Gold (Au) und bei SGS Waihi mittels Natriumperoxid-Fusionsanalyse mittels ICP-MS auf Antimon (Sb) analysiert.
QA/QC-Gesteinsproben
Die Proben wurden zu 75 % auf eine Korngröße von 2 mm zerkleinert (SGS-Code CRU75) und zu 85 % auf eine Korngröße von 75 µm pulverisiert (SGS-Code PUL85_CR). Die pulverisierten Gesteinsproben wurden in zwei Proben aufgeteilt: Eine Probe von ca. 50 g wurde zur Laboranalyse geschickt, der Rest wurde zur pXRF-Analyse und Lagerung an RUA GOLD zurückgeschickt. Gesteinsproben sind naturgemäß selektiv und nicht unbedingt repräsentativ für die Mineralisierung im gesamten Projektgebiet.
Kontakt RUA GOLD
Robert Eckford
Chief Executive Officer
E-Mail: reckford@RUAGOLD.com
Webseite: www.RUAGOLD.com
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten", und beinhalten insbesondere Aussagen über: die Strategien, Erwartungen, geplanten operativen Betriebe oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Explorationsprogramme auf den Projekten Reefton und Glamorgan und deren Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.
Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf den Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.
Tabelle 1: Lage der Bohrlöcher bei Auld Creek des Programms 2024-2025 von RUA
Bohrloch-Nr.
Easting
Northing
rL
Gesamt-tiefe
Site _ID
Neigung
Azimut (wahr)
Jahr
ACDDH022
1507213
5333198
511,11
108,5
Pad 10
-54
193
2024
ACDDH023
1507213
5333200
510,87
51,5
Pad 10
-60
85
2024
ACDDH024
1507290
5333150
538,41
156,3
Old Pad 13
-37
220
2025
ACDDH025
1507290
5333151
538,03
180,9
Old Pad 13
-54
248
2025
ACDDH026
1507291
5333151
537,77
200
Old Pad 13
-59
231
2025
ACDDH027
1507291
5333150
538,15
193,4
Old Pad 13
-45
212
2025
ACDDH028
1507078
5332957
605,4
243,5
Pad 18
-50
104
2025
ACDDH029
1507079
5332956
605,43
256
Pad 18
-50
120
2025
ACDDH030
1507074
5332955
606,38
268,5
Pad 18
-53
85
2025
ACDDH031
1507074
5332955
606,24
336
Pad 18
-65
74
2025
ACDDH032
1507075
5332956
606,15
351,6
Pad 18
-70
108
2025
ACDDH033
1507076
5332956
606,13
291,1
Pad 18
-64
92
2025
ACDDH034
1507213
5333197
511,61
200
Pad 10
-72
267
2025
ACDDH035
1507209
5333371
511,61
194,3
Pad 02
-53
85
2025
ACDDH036
1507209
5333371
511,61
200,8
Pad 02
-60
125
2025
ACDDH037
1507209
5333371
511,61
189,3
Pad 02
-62
49
2025
ACDDH038
1507209
5333371
511,61
154,3
Pad 02
-67
72
2025
ACDDH039
1507209
5333371
511,61
188
Pad 02
-75
60
2025
ACDDH040
1507209
5333371
511,61
238,7
Pad 02
-67
39
2025
Tabelle 2: Signifikante Bohrabschnitte bei Auld Creek, Zusammensetzung der gesamten mineralisierten Zone
Bohrloch-Nr.
Von
Bis
Abschnitt
Au (g/t)
Sb (%)
ACDDH026
175
175,9
0,9
0,96
ACDDH026
175,9
177,1
1,2
1,55
ACDDH027
152
153
1
2,52
ACDDH027
153
154
1
1,88
ACDDH027
154
155
1
3,44
ACDDH027
155
156
1
2,25
ACDDH027
156
157
1
1,84
ACDDH027
157
158
1
0,37
ACDDH027
158
159
1
0,15
ACDDH027
159
160
1
2,38
0,013%
ACDDH027
160
161
1
2,39
0,802%
ACDDH027
161
162
1
4,75
0,008%
ACDDH027
162
163
1
2,84
0,016%
ACDDH027
163
164
1
8,42
0,010%
ACDDH027
164
165
1
4,7
0,010%
ACDDH027
165
166
1
3,77
0,009%
ACDDH027
166
167
1
15
0,178%
ACDDH027
167
168
1
3,11
0,428%
ACDDH028
209,5
210,15
0,65
0,92
ACDDH028
210,15
210,6
0,45
18,4
11,600%
ACDDH028
210,6
211,4
0,8
8,28
4,680%
ACDDH028
211,4
212
0,6
1,68
ACDDH031
310,4
312,5
2,1
5,4
13,06%
ACDDH032
296
305
9,0
0,6
ACDDH033
263,8
265
1,2
2,09
0,30%
ACDDH033
265
266
1
0,54
0,02%
ACDDH033
266
267
1
1,58
ACDDH033
267
268
1
0,71
ACDDH035
127
128
1
2,48
ACDDH035
128
129
1
1,5
ACDDH036
84
85
1
1,63
ACDDH036
85
86
1
0,18
ACDDH036
86
87
1
0,21
ACDDH036
87
88
1
0,5
ACDDH036
88
89
1
0,68
ACDDH036
89
90
1
2,08
0,06%
ACDDH037
147
148
1
1,98
0,02%
ACDDH037
148
149
1
0,44
ACDDH037
149
150
1
1,55
ACDDH037
150
151
1
0,26
ACDDH037
151
152
1
0,05
ACDDH037
152
153
1
0,07
ACDDH037
153
154
1
<0,01
ACDDH037
154
155
1
<0,01
ACDDH037
155
156
1
0,07
ACDDH037
156
157
1
0,59
0,02%
ACDDH037
157
158
1
<0,01
0,01%
ACDDH037
158
159
1
10,8
0,04%
ACDDH037
159
160
1
10,8
0,79%
ACDDH037
160
161
1
8,46
0,02%
ACDDH037
161
162
1
6
1,70%
ACDDH037
162
163
1
7,49
2,31%
ACDDH037
163
164
1
2,15
ACDDH037
164
165
1
2,24
ACDDH037
165
166
1
1,93
ACDDH037
166
167
1
0,99
ACDDH037
167
168
1
1,05
ACDDH037
168
169
1
1,7
0,02%
ACDDH038
109,5
110,5
1
2,43
ACDDH038
110,5
111,3
0,8
0,59
ACDDH038
111,3
112
0,7
0,73
ACDDH038
112
113
1
0,43
ACDDH039
150
151
1
1,48
0,01%
ACDDH039
151
152
1
0,9
0,03%
ACDDH039
152
153
1
1,22
0,06%
ACDDH039
153
154
1
0,27
0,01%
ACDDH039
154
155
1
2,73
0,53%
ACDDH039
155
156
1
6,87
0,04%
ACDDH039
156
157
1
3
1,67%
ACDDH039
157
158
1
8,06
4,83%
ACDDH039
158
159
1
4,47
3,05%
ACDDH039
159
160
1
2,52
0,08%
ACDDH039
160
161
1
8,01
5,22%
ACDDH039
161
162
1
3,35
0,21%
ACDDH039
162
163
1
5,62
0,16%
ACDDH039
163
164
1
0,71
0,01%
ACDDH039
164
165
1
7,63
8,75%
ACDDH039
165
166
1
1,8
0,01%
ACDDH039
166
167
1
1,84
0,02%
Keine signifikante Mineralisierung in ACDDH034 festgestellt
Tabelle 3: Lage der Bohrlöcher in Cumberland aus dem Programm 2025 von RUA
Bohrloch-Nr.
Easting
Northing
rL
Gesamt- tiefe
Site _ID
Neigung
Azimut (wahr)
Jahr
CUDDH001
1508688
5327986
619,24
89,9
Pad 01
-46
92
2025
CUDDH002
1508688
5327986
619,22
104,8
Pad 01
-69
92
2025
CUDDH003
1508687
5327987
619,06
157,8
Pad 01
-57
40
2025
CUDDH004
1508688
5327986
619,08
194,5
Pad 01
-78
92
2025
CUDDH005
1508689
5327987
619,11
133,7
Pad 01
-45
135
2025
CUDDH006
1508685
5327989
618
47,6
Pad 01
-60
140
2025
CUDDH007
1508689
5327987
619,21
149,6
Pad 01
-63
136
2025
CUDDH008
1508699
5327857
647,53
246
Pad 07
-45
140
2025
CUDDH009
1508699
5327857
647,58
146
Pad 07
-45
124
2025
CUDDH010
1508699
5327857
647,58
146,2
Pad 07
-59
88
2025
CUDDH011
1508699
5327857
647,58
209
Pad 07
-62
134
2025
CUDDH012
1508699
5327857
647,58
177,7
Pad 07
-45
245
2025
CUDDH013
1508750
5328017
604,49
163,2
Pad 06
-54
226
2025
CUDDH014
1508750
5328017
604,49
94,5
Pad 06
-59
253
2025
CUDDH015
1508750
5328017
604,49
169,2
Pad 06
-65
250
2025
CUDDH016
1508750
5328017
604,49
200
Pad 06
-45
90
2025
Tabelle 4: Tabelle der Au-Durchschneidungen aus dem Bohrprogramm Cumberland
Bohrloch-Nr.
Von
Bis
Abschnitt
Au (g/t)
CUDDH001
44
45
1
16,17
CUDDH001
45
46
1
1,12
CUDDH001
46
47
1
1,61
CUDDH002
64
65
1
1,03
CUDDH002
65
66
1
<0,03
CUDDH002
66
67
1
2,85
CUDDH002
67
68
1
0,42
CUDDH002
68
69
1
0,31
CUDDH002
69
70
1
1,55
CUDDH002
70
71
1
3,59
CUDDH002
71
72
1
26,9
CUDDH002
72
73
1
1,31
CUDDH002
73
74
1
0,03
CUDDH002
74
75
1
0,58
CUDDH002
75
76
1
0,72
CUDDH002
76
77
1
3,88
CUDDH002
77
78
1
0,88
CUDDH003
38
39
1
0,24
CUDDH003
39
40
1
0,2
CUDDH003
40
41
1
0,49
CUDDH005
54.2
55.9
1.7
0,13
CUDDH005
59.3
60.1
0.8
0,14
CUDDH005
60.1
60.8
0.7
0,62
CUDDH008
154
155
1
0,12
CUDDH008
155
156
1
0,52
CUDDH008
156
157
1
0,77
CUDDH008
157
158
1
0,12
CUDDH008
167
168
1
0,97
CUDDH008
168
169
1
0,5
CUDDH008
175
176
1
2,61
CUDDH008
176
177
1
0,98
CUDDH008
177
178
1
0,09
CUDDH008
178
179
1
0,44
CUDDH012
118
119
1
1,04
CUDDH012
119
120
1
2,64
CUDDH012
120
121
1
0,87
CUDDH012
121
122
1
0,44
Keine signifikante Mineralisierung in CUDDH004, CUDDH006, CUDDH007, CUDDH009, CUDDH010, CUDDH011, CUDDH013, CUDDH014, CUDDH015 und CUDDH016 festgestellt.
Tabelle 5: Fundorte der Gesteinsproben aus Bell Hill
Proben-Nr.
Easting
Northing
rL
Au (g/t)
Jahr
GERS0895
1484012
5286738
243
14,3
2025
GERS0896
1490781
5293290
378
14,2
2025
Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!
Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80948
Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80948&tr=1
Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
NEWSLETTER REGISTRIERUNG:
http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA78109M2067
Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.
Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19887835-rua-gold-meldet-hochgradige-abschnitte-auld-creek-einschliesslich-17-m-9-8-g-t-auaeq-8-m-8-9-g-t-auaeq-streichlaenge-aktuellen-ressource-erweitert