EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Talanx Aktiengesellschaft / Information zum Aktienrückkaufprogramm

Talanx Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



08.09.2025 / 14:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Information zum Aktienrückkaufprogramm



08.09.2025

Talanx Aktiengesellschaft

WKN: TLX100

ISIN: DE000TLX1005

Im Zeitraum vom 01.09.2025 bis einschließlich 04.09.2025 wurden insgesamt 29.546 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufs der Talanx Aktiengesellschaft erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (EUR) Kurswert gesamt (EUR) 01.09.2025 6.500 116,40 756.598,90 02.09.2025 6.500 114,25 742.628,20 03.09.2025 6.500 110,91 720.930,30 04.09.2025 10.046 112,43 1.129.437,70

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht. https://www.talanx.com/de/investor_relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm

Im Zeitraum vom 18. August 2025 bis einschließlich 04. September 2025 wurden damit insgesamt 94.546 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Talanx Aktiengesellschaft erworben. Das Aktienrückkaufprogramm ist damit abgeschlossen.

Der Erwerb der Aktien der Talanx Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Talanx Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse (Xetra).

Kontakt:

Bernd Sablowsky

Leiter Investor Relations

HDI-Platz 1

30659 Hannover

Tel: 0511/3747 2793

