EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Talanx Aktiengesellschaft
/ Information zum Aktienrückkaufprogramm
Information zum Aktienrückkaufprogramm
08.09.2025
Talanx Aktiengesellschaft
Im Zeitraum vom 01.09.2025 bis einschließlich 04.09.2025 wurden insgesamt 29.546 Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufs der Talanx Aktiengesellschaft erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht. https://www.talanx.com/de/investor_relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm
Im Zeitraum vom 18. August 2025 bis einschließlich 04. September 2025 wurden damit insgesamt 94.546 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Talanx Aktiengesellschaft erworben. Das Aktienrückkaufprogramm ist damit abgeschlossen.
Der Erwerb der Aktien der Talanx Aktiengesellschaft erfolgt durch eine von der Talanx Aktiengesellschaft beauftragte Bank ausschließlich über die Börse (Xetra).
Kontakt:
Bernd Sablowsky
Leiter Investor Relations
HDI-Platz 1
30659 Hannover
Tel: 0511/3747 2793
08.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Talanx Aktiengesellschaft
|HDI-Platz 1
|30659 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.talanx.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2194374 08.09.2025 CET/CEST