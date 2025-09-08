Mailand, Italien (ots) -Assist Digital (https://assistdigital.com/de), ein europäisches Beratungs- und Technologieunternehmen mit Spezialisierung auf Customer Experience, Data & Artificial Intelligence, gibt die Übernahme der Dr. Schengber & Friends GmbH (DSaF) (https://dsaf.de/) bekannt, einem deutschen Pionier im Bereich Community Management & Digital Customer Management.Das Management-Team von DSaF, unter der Leitung des Managing Directors Ingo Wostbrock, bleibt in seiner bisherigen operativen Verantwortung tätig, um Kontinuität in den Kundenbeziehungen und in der Unternehmensentwicklung sicherzustellen.DSaF wurde 1999 von Prof. Dr. Ralf Schengber - Professor für Marketing an der FH Münster mit Schwerpunkt Online-Kaufverhalten und Social Media Marketing - gegründet. Das Unternehmen konzentrierte sich von Beginn an auf das Community Management und die Interaktion mit Konsumenten über digitale Kanäle. Mit dieser Spezialisierung entwickelte sich DSaF zum Pionier des Multichannel Kundenservice und entfaltete dabei herausragende Kompetenzen auf dem deutschen Customer Management Markt, insbesondere durch eine breite Palette eigenentwickelter, KI-basierter Lösungen. Neben Marketing- und Technologiekompetenz z.B. als Implementationpartner für Freshworks und Userlike, verfügt DSaF insbesondere über starke operative Fähigkeiten: über 250 Friends, an den Standorten Münster und Essen, unterstützen Unternehmen bei der Serviceerbringung und Wertschöpfung.Auf dieser kulturellen und fachlichen Übereinstimmung aufbauend hat Assist Digital den idealen Partner gefunden, um das eigene Serviceangebot in Deutschland weiter zu stärken. In Kombination mit den CRMLösungen (Salesforce) und den CCaaS-Lösungen (Five9, Genesys und Vocalcom), die bereits durch frühere Übernahmen zum Portfolio hinzugekommen sind, sowie den gruppenweiten Kompetenzen, kann das Unternehmen heute ein einzigartiges Wertversprechen bieten: die Integration von Enterprise-Lösungen mit Künstlicher Intelligenz, Agentic AI und Data Solutions in jeder Phase der Customer Journey - vom Marketing über den Vertrieb bis hin zum After-Sales-Service. Neben technologischer Beratung und digitaler Transformation bietet Assist Digital auch Outsourcing-Services, von Marketing Automation bis zu Digital Sales, von Lead Generation bis zu Customer Service. Mit Nearshore-Servicecentern in mehreren europäischen Ländern - auch auf Deutsch."Diese Akquisition entspricht unserer Strategie und ist ein weiterer Schritt, um der führende europäische Anbieter für die KI-gestützte Transformation der Customer Experience zu werden. Mit DSaF teilen wir die Vision eines hybriden Modells, in dem Technologie und menschliche Fähigkeiten verschmelzen, um greifbaren und skalierbaren Mehrwert zu schaffen", erklärt Francesca Gabrielli, CEO von Assist Digital.Mit über 25 Jahren Erfahrung bietet DSaF digitale Customer- und Community-Management-Services für einige der führenden internationalen Marken in Deutschland. Das Modell kombiniert:- starke operative Kompetenzen mit mehr als 250 CX-Beratern- den fortgeschrittenen Einsatz von KI-Technologien für das Interaction Management- eine Unternehmenskultur, die auf Mehrwert, Effizienz und kontinuierliche Innovation ausgerichtet ist"Durch den Zusammenschluss mit Assist Digital beschleunigen wir unseren Wachstumskurs, erhalten Zugang zu neuen Kompetenzen in den Bereichen GenAI, Agentic AI, Data Strategy und Intelligent Operations und bieten unseren Kunden zunehmend ausgereifte End-to-End-Lösungen", kommentierte Prof. Dr. Ralf Schengber, Gründer von DSaF.Die Fusion mit Assist Digital stärkt zudem das Repertoire von DSaF:- Erweiterung des Portfolios um strategische Beratung und AI-first-Design-Services- Nutzung von Kundendaten mit maßgeschneiderten, generativen KI-Modellen- Nutzung von Omnichannel-Cloud-Plattformen wie Salesforce, Genesys, Zendesk, Five9 & Vocalcom- Beitrag zur Verbreitung eines "Intelligent Operations-as-a-Service"-Modells auf dem deutschen MarktAssist Digital ist in Deutschland bereits mit zwei Standorten in Mannheim und Leipzig vertreten, an welchenConsulting in den Bereichen CRM, Marketing Automation und CCaaS angeboten wird. Mit DSaF erweitert Assist Digital nicht nur seine Fähigkeiten, sondern verstärkt auch die Präsenz vor Ort, die Umsetzungskompetenz und die Time-to-Value-Erwartungen des deutschen Mittelstands und großer Unternehmen.Durch diese Übernahme festigt Assist Digital seine Position als strategischer Partner für Unternehmen, die ihre Customer Experience durch Daten und Künstliche Intelligenz transformieren wollen. Mit mehr als 800 beschäftigten Business- und Tech-Consultants strebt die Unternehmensgruppe bis Ende 2025einen Umsatz von über 220 Millionen Euro an. Dieses Ziel stützt sich auf ein differenziertes Leistungsversprechen in den Bereichen:- KI-Anwendungen für Marketing, Vertrieb und Kundenservice- Data-driven Consulting & Solutions- End-to-End-CX-Services, die Beratung, Technologie und Umsetzungskompetenz miteinander verbindenÜber Assist DigitalAssist Digital ist ein Beratungs- und Technologieunternehmen, das auf Customer Experience, Data & Artificial Intelligence spezialisiert ist. Mit einem integrierten Modell, das Strategie, Design, Daten, KI und Operations vereint, unterstützt es Unternehmen bei Gestaltung und Management von personalisierten, intelligenten Kundenerlebnissen in großem Maßstab. Mit über 20 Niederlassungen in Europa ist Assist Digital ein Referenzpartner für große und mittelständische Unternehmen im Bankwesen, Einzelhandel, Energiesektor, Telekommunikationswesen, Verlagswesen, in der Automobilwirtschaft, der Versicherungssowie Reisebranche. www.assistdigital.comÜber Dr. Schengber & FriendsDSaF ist ein deutsches Unternehmen, das auf Community Management und Digital Customer Operations spezialisiert ist. 