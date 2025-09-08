Bitcoin-Kurs-Prognose: Darum ist es unwichtig, ob das Top erreicht wurde

Einige Kryptoinvestoren fragen sich bereits, ob das Allzeithoch erreicht wurde und eine kleine Anzahl hat sogar schon alle ihre Krypto-Bestände veräußert. Jedoch zeigt die historische Entwicklung, dass es weniger eine Rolle spielt, wann die Anleger genau einsteigen. Erfahren Sie in diesem Beitrag jetzt mehr darüber.

Darum ist der Zeitpunkt für ein Bitcoin-Investment weniger entscheidend

Die Analysten von Bitwise haben einen neuen Chart geteilt, welcher zeigt, wie sich ein Bitcoin-Investment über verschiedene Halteperioden entwickelt hätte. Demnach würde man mit einer der Zunahme des Investmentzeitraums auch die Chance für einen Gewinn vergrößern.

Sofern die Bitcoins nur für einen Tag gehalten werden, liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Verlust bei 46,9 %, womit sie also etwas geringer als bei einem Münzwurf ist. Ähnlich verhält sie sich bei einer Woche mit 44,3 % und bei einem Monat mit 42,2 %.

https://twitter.com/gandreou007/status/1964961906328060012

Deutlich besser sieht es hingegen bereits bei einer Haltefrist von mindestens einem Quartal aus, womit die Wahrscheinlichkeit für einen Verlust auf 36,5 % reduziert wird. Entscheiden Sie sich hingegen dazu, die Bitcoins mindestens ein Jahr zu halten, liegt sie nur noch bei 23,5 %.

Die besten Chancen erhalten Sie, wenn Sie BTC für mindestens 3 Jahre hodln. Dann liegt die Verlustwahrscheinlichkeit nur noch bei 0,7 %, weil Sie in diesem Falle fast einen Halving-Zyklus mitmachen, welcher 4 Jahre in Anspruch nimmt.

Schließlich handelt es sich dabei um einen der bisher wichtigsten Faktoren, welcher den Bitcoin-Kurs beeinflusst und rund ein Jahr nach der Halbierung der Blockbelohnungen bisher immer die nächsten Tops nach sich gezogen hat. Ebenso gewinnt das Memecoin-Mining zunehmend an Bedeutung.

Das ist für Bitcoin in den nächsten 5 bis 10 Jahren zu erwarten

Auch wenn sich die Geschichte nicht wiederholt, so reimt sie sich meist. Auch in Zukunft gehen verschiedene Finanz- und Krypto-Experten davon aus, dass der Bitcoin-Preis weiter steigen und neue Allzeithochs erreichen wird.

Eine Besonderheit an diesem Zyklus ist jedoch, dass aufgrund der förderlichen Regulierungen in den USA so viele Institutionen in die Kryptoindustrie strömen wie nie zuvor. Viele von ihnen diversifizieren nun ihre Reserve nicht nur mit Fiatwährungen und Gold, sondern auch vermehrt mit dem digitalen Gold Bitcoin.

https://twitter.com/BTC_Archive/status/1964684830228033689

Zuletzt erwarben die Bitcoin-Treasury-Unternehmen täglich 1.755 BTC, während die Miner in dieser Zeit jedoch nur 450 BTC schürften. Daher ist die Nachfrage derzeit 4x so hoch, womit ein doppelter Halving-Effekt entsteht, welcher die Auswirkungen der regulären Blockhalbierungen vermindert und somit weniger stark zu Gewicht fallen lässt.

Daher könnte der traditionelle Zyklus in diesem Jahr aufgehoben werden, was Krypto-Experten wie Matt Hougan erwarten. Darüber hinaus hat die Volatilität durch die längerfristig orientierten Großinvestoren abgenommen, sodass die Investitionszeitpunkte ebenfalls weniger zu Gewicht fallen.

In diesem Jahr lagen die Rücksetzer nur noch bei 31 bis 33 %, während früher auch schon mehr als 40 und sogar 55 % möglich waren. Die letzte Korrektur betrug fast 14 % und jetzt notiert BTC noch rund 10 % unter dem Allzeithoch, sodass mit einem guten Timing 20 % gespart werden können. In den nächsten Jahren soll er noch bis 1 Mio. USD und somit um 796 % steigen.

Bitcoin kann sich somit zur führenden Web3-Infrastruktur entwickeln

Skeptiker halten den Bitcoin-Preis für überhöht, da die dezentrale Infrastruktur noch nicht einmal ausreichend ist, um den gesamten P2P-Zahlungsverkehr abzuwickeln. Allein Visa schafft bereits 65.000 Transaktionen pro Sekunde, während es bei Bitcoin gerade einmal 7 sind. Aber auch die Gebühren sind mit rund 1 USD noch hoch. Hinzu kommt die langsame Verarbeitungszeit von mehr als 10 Minuten, was an der Kasse stören kann.

Mit Bitcoin Hyper erhält die Bitcoin-Basischain eine Erweiterung, welche Hochleistungs-dApps sowie schnelle und günstige Transaktionen mit einer großen Bandbreite erlaubt. Damit können sich noch zahlreiche weitere Sektoren auf der Blockchain ansiedeln und somit durch den größeren Nutzen auch die Bitcoin-Nachfrage steigern.

Das Team hat bereits bedeutende Fortschritte gemacht und ermöglicht eine einfache Deponierung von Solana-nativen dApps in dem eigenen Ökosystem. Dies wird die Adoption noch einmal beschleunigen und schon beim Launch sollen die ersten Partnerschaften bekannt gegeben werden.

Daher könnte sich der HYPER-Coin, der bei einer aktiven Nutzung regelmäßig verbrannt wird, nach der Listung besonders explosiv entwickeln. Schließlich werden mehrere Billionenmärkte ermöglicht, von denen Bruchteile in Milliardenbewertungen resultieren dürften. Bisher hat der Presale 14,48 Mio. USD eingenommen und bietet den Coin noch für 14 Stunden für 0,012875 USD an.

Jetzt in Bitcoin Hyper investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.