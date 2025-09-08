Große Vision, kleiner Kurs: Zacks Research sieht Kursvervielfachungspotenzial bei NurExone Biologic

Anzeige / Werbung

Die Analysten von Zacks Research haben die kanadische Biotech-Firma NurExone Biologic unter die Lupe genommen - und zeigen sich vom Potenzial des Unternehmens überzeugt. So geben die Experten den fairen Wert mit 3,50 $ an. Aktuell liegt der Kurs bei 0,81 $. Das entspräche also mehr als einer Vervierfachung des aktuellen Aktienkurses.

ExoPTEN im Rampenlicht

Im Zentrum der Bewertung des Reports von Zacks Research steht ExoPTEN, die Exosomen-basierte Plattformtherapie von NurExone. So haben unabhängige Studien gezeigt: Die Exosomen des Unternehmens senden mehr als doppelt so viele heilungsfördernde Signale wie die derzeit gängigen Standards. Für die Analysten ist das ein starkes Indiz, dass ExoPTEN weit über den Bereich der Rückenmarksverletzungen hinaus Potenzial hat - etwa in der Hautregeneration, Wundversorgung oder Orthopädie.

Auch CEO Jacob Licht sieht hier einen Meilenstein: "Diese Daten bestätigen, dass die von unserer US-Tochtergesellschaft hergestellten naiven Exosomen eine starke regenerative und therapeutische Wirkung haben werden. Da sie mehr als doppelt so viele Wundheilungssignale liefern wie der Branchenbenchmark, sind Anwendungen in der ästhetischen Hautverjüngung, Wundversorgung und orthopädischen Reparatur denkbar."

Tierstudien liefern Rückenwind

Noch steckt ExoPTEN in der präklinischen Phase - doch die bisherigen Ergebnisse sind bemerkenswert. In Tiermodellen erlangten alle behandelten Tiere nach einer Rückenmarksverletzung ihre Gehfähigkeit zurück. In der unbehandelten Kontrollgruppe gelang dies gerade einmal einem von sechs Tieren. Für 2026 ist der Start einer klinischen Phase-1/2a-Studie geplant.

Auch bei Augenerkrankungen gibt es Fortschritte: Am Goldschleger Eye Institute wurden vielversprechende Ergebnisse bei Sehnervschäden erzielt - ein mögliches Einsatzfeld etwa bei Glaukom. Studienleiterin Dr. Ifat Sher fasst es so zusammen: "Die Ergebnisse dieser erweiterten Studie sind äußerst ermutigend. ExoPTEN zeigt Potenzial als Behandlung, die die Funktionalität wiederherstellt und Neuroprotektion bietet."

Regulatorische Vorteile als Bonus

Einen zusätzlichen Schub gibt es von den Behörden: ExoPTEN hat in den USA wie auch in Europa den Orphan-Drug-Status erhalten. Das bedeutet steuerliche Vorteile, Gebührenbefreiungen und vor allem Marktexklusivität. Allein der adressierbare Markt für Therapien gegen Sehnervschäden wird derzeit auf 5,5 Milliarden $ geschätzt - mit einem jährlichen Wachstum von über acht Prozent.

Früh dran - aber mit Aussicht

Noch ist NurExone ein Unternehmen im frühen Stadium. Doch gerade die starken präklinischen Daten lassen Zacks Research optimistisch nach vorne blicken. So sind die Experten von Zacks Research auch von dem Potenzial des Aktienkurses überzeugt. Der von den Analysten errechnete Fair Value der Aktie von 3,50 $ entspricht mehr als dem Vierfachen des aktuellen Kurses von 0,81 $.

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

https://nurexone.com

Land: Israel & Kanada



