Der Stuttgarter Zulieferer Mahle will eine führende Rolle als Anbieter von Hochvolt-Ladetechnologien für E-Fahrzeuge auf dem internationalen Ersatzteilmarkt übernehmen. Das Angebot startet mit zwei Produkten, das Portfolio soll aber ausgebaut werden. Der Konzern reagiert damit nach eigenen Angaben "auf die weltweit wachsenden Zulassungszahlen und die einhergehende Zunahme von Wartungs- und Reparaturaufträgen für Batterie-elektrische Fahrzeuge und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
