Die UPS-Aktie erreichte am 8. September 2025 ein neues 52-Wochen-Tief, getrieben von schwacher Nachfrage, steigenden Kosten und Problemen im globalen Versandgeschäft. Mit einem radikalen Strategiewechsel - darunter die Abkehr von Amazon und Fokus auf margenstärkere Segmente - versucht das Unternehmen gegenzusteuern. Trotz stabiler Dividende bleibt der Ausblick unsicher, da Analysten die Gewinnerwartungen deutlich gesenkt haben.Aktie unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
