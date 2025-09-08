Tom Lee sieht Bitcoin vor einer Verdopplung bis Jahresende - getrieben von Fed-Zinssenkungen, historischer Q4-Stärke und konträrer Anlegerstimmung. Für Tom Lee, Head of Research bei Fundstrat Global Advisors, ist Bitcoin der wahrscheinlich größte Profiteur einer bevorstehenden Kehrtwende der US-Notenbank. "Bitcoin und Kryptowährungen wie Ethereum sind extrem zinssensitiv. Jede geldpolitische Lockerung entfaltet überproportionale Wirkung", erklärt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE