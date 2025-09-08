DJ PTA-News: Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources gibt Abschluss einer privaten Platzierung im Wert von 14,0 Millionen CAD - im Rahmen eines Festkaufvertrags bekannt

Eloro Resources Ltd.: Eloro Resources gibt Abschluss einer privaten Platzierung im Wert von 14,0 Millionen CAD

im Rahmen eines Festkaufvertrags bekannt

Toronto (pta000/08.09.2025/14:43 UTC+2)

Kanada, 4. September 2025 - Eloro Resources Ltd. (TSX: ELO; FSE: P2QM) ("Eloro" oder das "Unternehmen") freut sich, den Abschluss seiner zuvor angekündigten Privatplatzierung ("Bought Deal") (das "Angebot") mit einem Bruttoerlös von 14.001.250 CAD bekannt zu geben, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Im Rahmen des Angebots verkaufte das Unternehmen 12.175.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 1,15 CAD pro Einheit (der "Angebotspreis"). Red Cloud Securities Inc. ("Red Cloud") fungierte als alleiniger Underwriter und Bookrunner im Rahmen des Angebots.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Einheitsaktie") und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein "Warrant"). Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 1,60 CAD zu einem beliebigen Zeitpunkt bis zum 4. September 2028.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die weitere Exploration und Erschließung des Iska Iska-Projekts im Süden Boliviens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden, wie im geänderten Angebotsdokument (wie hierin definiert) näher beschrieben.

In Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ("NI 45-106") wurden die Einheiten gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106, geändert durch Coordinated Blanket Order 45-935, an kanadische Käufer ausgegeben. - Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (die "Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten") - an Käufer in Kanada ausgegeben. Die Anteile und Optionsscheine, die den an Käufer mit Wohnsitz in Kanada verkauften Einheiten zugrunde liegen, sind gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sofort frei handelbar.

Als Gegenleistung für ihre Dienstleistungen erhielt Red Cloud Gesamtbargebühren in Höhe von 980.087,50 CAD und 852.250 nicht übertragbare Optionsscheine zum Kauf von Stammaktien (die "Broker-Optionsscheine"). Jeder Broker-Optionsschein kann jederzeit bis zum 4. September 2028 zum Angebotspreis in eine Stammaktie umgewandelt werden.

Es gibt ein geändertes Angebotsdokument vom 27. August 2025 (das "geänderte Angebotsdokument") im Zusammenhang mit dem Angebot, das unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.elororesources.com abgerufen werden kann.

Der Abschluss des Angebots unterliegt weiterhin der endgültigen Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange.

Die im Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das "US-Wertpapiergesetz") oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen nicht an Personen in den "Vereinigten Staaten" oder "US-Personen" angeboten oder verkauft werden oder für deren Rechnung oder zu deren Gunsten (wie diese Begriffe in Regulation S des US-Wertpapiergesetzes definiert sind) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und allen geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten registriert oder es liegen entsprechende Ausnahmeregelungen vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Minenentwicklungsunternehmen mit einem Portfolio an Edel- und Basismetall-Liegenschaften in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an der vielversprechenden Liegenschaft Iska Iska, die als polymetallischer epithermaler Porphyrkomplex klassifiziert werden kann, einer bedeutenden Mineralienlagerstätte im Departement Potosí im Süden Boliviens. Ein technischer Bericht gemäß NI 43-101 über Iska Iska, der von Micon International Limited erstellt wurde, ist auf der Website von Eloro und unter den Einreichungen auf SEDAR+ verfügbar. Iska Iska ist ein über Straßen erreichbares, royalty-freies Grundstück. Eloro besitzt außerdem eine 82-prozentige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlichen zentralen Mineralgürtel Perus etwa 50 km südlich der Goldminen Lagunas Norte und La Arena befindet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder Jorge Estepa, Vice President, unter +1 (416) 868-9168.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, drücken zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse aus und werden auf der Grundlage der dem Unternehmen derzeit verfügbaren Informationen als angemessen erachtet. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die beabsichtigte Verwendung der Erlöse aus dem Angebot und die endgültige Genehmigung des Angebots durch die Toronto Stock Exchange. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Gesetzen erforderlich.

Aussender: Eloro Resources Ltd. 20 Adelaide Street East M5C 2T6 Toronto Kanada Ansprechpartner: Jorge Estepa Tel.: +1 (416) 868-9168 E-Mail: info@elororesources.com Website: www.elororesources.com ISIN(s): CA2899003008 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt

