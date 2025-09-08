Die leichte Aufwärtsbewegung aus dem Juli hat auch im August bei den Bauzinsen angehalten, meldet Interhyp. Wieder sinkende Zinsen seien laut den Experten nicht in Sicht, weswegen nach wie vor ein guter Zeitpunkt für einen Immobilienkauf, aber auch für Anschlussfinanzierungen sei. "Nach vielen Wochen ohne große Bewegung bei den Bauzinsen ist seit Mitte Juli ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen", erklärt Mirjam Mohr, Vertriebsvorständin des Baufinanzierungsvermittlers Interhyp. "Dennoch bewegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact