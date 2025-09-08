Die US-Aktienmärkte dürften mit einem moderaten Plus in die neue Börsenwoche starten. Der Broker IG indizierte den Leitindex Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor Börsenstart 0,2 Prozent höher bei 45.473 Punkten. Der Nasdaq 100 wird 0,3 Prozent im Plus bei 23.726 Zählern erwartet. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag schürt Hoffnungen auf eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank Fed. Eine Zinslockerung in der kommenden Woche sei bereits vollständig eingepreist, hieß es ...Den vollständigen Artikel lesen ...
