Berlin (ots/PRNewswire) -Durch Partnerschaften mit LALIGA, La Liga Portugal, dem königlichen marokkanischen Fußballverband und die Verlängerung der Vereinbarung mit der ATP Tour stärkt Haier seine globale Sportpartnerschaftsstrategie.Haier, weltweit führend im Einzelhandelsumsatz mit großen Haushaltsgeräten, hat heute mehrjährige globale Partnerschaften mit dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain bekannt gegeben. Die Vereinbarungen vereinen zwei der beliebtesten Fußballvereine der Welt mit einer Marke, die für nutzerzentrierte Innovation bekannt ist.Heute haben sich Führungskräfte beider Vereine auf der IFA Berlin mit Haier getroffen, um die Vorstellung der neuen Markenstrategie von Haier mitzuerleben und die Partnerschaften weltweit bekannt zu geben. Im Rahmen der Partnerschaften wird Haier in den Stadien sowie an digitalen und Einzelhandels-Touchpoints aktiv werden, exklusive Fan-Erlebnisse bieten und gemeinsam gebrandete Smart-Home-Produkte entwickeln, die die Energie des Spieltags in den Alltag bringen."Wir freuen uns sehr, unsere Sportmarketingstrategie durch die Partnerschaft mit dem FC Liverpool und Paris Saint-Germain - zwei der renommiertesten Meisterclubs der Welt - weiter auszubauen. Ihr unermüdliches Streben nach Exzellenz und ihr Innovationsgeist stehen ganz im Einklang mit der unternehmerischen DNA von Haier und unserem Engagement für den Aufbau einer wahrhaft globalen Marke. Durch diese Partnerschaften möchten wir Fans und Verbraucher weltweit inspirieren, verbinden und ihnen reichhaltigere, intelligentere Erlebnisse bieten", erklärte Haishan Liang, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Vorsitzender der Haier Group . "Großartige Teams sind erfolgreich durch Präzision, Teamarbeit und kontinuierliche Verbesserung. Auf dieselbe Weise entwickeln wir unsere Produkte: Sie sind auf die Bedürfnisse der Menschen zugeschnitten, werden durch Technologie unterstützt und haben sich im täglichen Gebrauch bewährt.""Haier ist eine ambitionierte, innovative und weltweit führende Marke, und wir heißen sie herzlich in der LFC-Familie willkommen", kommentiert Ben Latty, kaufmännischer Leiter des Liverpool Football Club . "Als führender Anbieter von Haushaltsgeräten hat sich Haier einen Ruf für Qualität und eine starke Präsenz auf Märkten weltweit aufgebaut.Diese globale Reichweite passt zur Größe der weltweiten Fangemeinde des FC Liverpool, und wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft und die bevorstehende Zusammenarbeit.""Wir freuen uns sehr, Haier in der Familie von Paris Saint-Germain willkommen zu heißen", erklärte Richard Heaselgrave, Finanzvorstand von Paris Saint-Germain . "Als weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte ist Haier Teil des Alltags der Menschen. Diese Partnerschaft bietet eine einzigartige Gelegenheit, den Verein unseren Fans auf der ganzen Welt noch näher zu bringen, sowohl im Stadion als auch zu Hause."Im Fußball arbeitet Haier auch mit der LALIGA zusammen- einer der weltweit meistgesehenen Fußballligen-, mit Liga Portugal- einer der am schnellsten wachsenden nationalen Ligen in Europa - und mit dem königlichen marokkanischen Fußballverband- einer der besten Nationalmannschaften Afrikas mit zunehmender globaler Sichtbarkeit. Diese Partnerschaften unterstreichen die strategische Bedeutung Spaniens, Portugals und Marokkos für die Fußballstrategie von Haier.Im Rahmen seiner brandneuen Doppelsponsoring-Strategiein der Welt des Sports, zu der auch Tennis gehört, hat Haier seine strategische Partnerschaft mit der ATP Tour bis 2028 verlängert. Das Turnierportfolio der Marke wird umfassen: die Plava Laguna Croatia Open (Umag), die ABN Amro Open (Rotterdam), die BMW Open (München) und die prestigeträchtigen Nitto ATP Finals zum Saisonabschluss in Turin. Durch die Verlängerung wird Haier weiterhin von der Sichtbarkeit seiner Marke auf dem Platz, erstklassigen Hospitality-Erlebnissen und der Produktintegration vor Ort bei ausgewählten ATP-Tour-Veranstaltungen profitieren und erhält damit eine globale Plattform, um seine neuesten Innovationen im Bereich Smart Living zu präsentieren. Die Marke wird außerdem von der Präsenz auf den digitalen Kanälen der ATP profitieren und damit ein Online-Publikum von mehr als einer Milliarde Menschen erreichen. In der Welt des Tennissports setzt Haier seine Partnerschaften mit Roland-Garros und den Rolex Paris Masters sowie mit den Australian Open und den Mutua Madrid Open fort und festigt damit die Position des Tennissports als Premium-Plattform in seiner globalen Strategie.Im Rahmen dieser neuen Phase wird Haier seine Rolle als ATP Gold Partner nicht nur im Bereich Haushaltsgeräte, sondern nun auch im Bereich Home Entertainment & TV ausbauen und damit seine kategorieübergreifende Sichtbarkeit und den kontinuierlichen Dialog mit einer globalen Fangemeinde stärken."Die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit Haier unterstreicht den Wert und die Bedeutung unserer bisherigen Zusammenarbeit." Sagt Rodolphe Tastet, ATP-Vizepräsident, Partnerschaften . "Seit wir uns im Jahr 2023 zusammengeschlossen haben, arbeiten wir eng zusammen, um die Premium-Technologie von Haier dem weltweiten ATP-Publikum zu präsentieren. Wir sind stolz darauf, diese Dynamik weiter auszubauen und unser gemeinsames Engagement für Innovation und Exzellenz zu stärken."Die Partnerschaft zwischen der Marke und den großen internationalen Tennisturnieren basiert auf gemeinsamen Werten wie Eleganz, Präzision und dem Streben nach Spitzenleistungen. Eigenschaften, die sowohl die großen Champions als auch die vernetzten Lösungen von Haier auszeichnen: eine perfekte Kombination aus Technik, Exzellenz und stilistischem Ausdruck.Durch die Zusammenarbeit mit dem Liverpool Football Club und Paris Saint-Germain, die Verlängerung der langfristigen Partnerschaft mit der ATP Tour und großen internationalen Turnieren sowie die Stärkung seiner Präsenz in der LALIGA, der Liga Portugal und im marokkanischen Fußball setzt Haier nicht nur seinen Namen neben die Namen der Champions, sondern beweist auch, dass die weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte auf dem gleichen Niveau spielt wie die weltweit führenden Vereine und Athleten. Gemeinsam verwandeln wir Leidenschaft auf dem Spielfeld und auf dem Platz in ein intelligenteres, vernetzteres Leben zu Hause. Spitzenleistungen sind überall zu Hause - leben, jubeln und gewinnen Sie mit den Besten in der Heimat der Champions. Diese Partnerschaften sind keineswegs eine isolierte Initiative, sondern das neueste Kapitel in einer langjährigen Geschichte zwischen Haier und dem Sport, einer Reise, die auf der Überzeugung basiert, dass Sport eine leistungsstarke Plattform ist, um zu inspirieren, zu verbinden und gemeinsame Werte zu schaffen. Sie ergänzen ein Portfolio renommierter Sponsoring-Aktivitäten, die bereits im Fußball, Tennis, Volleyball und anderen Disziplinen bestehen, und bestätigen den unverwechselbaren Ansatz von Haier in Bezug auf Partnerschaften: die Auswahl von Plattformen, die die Werte der Marke, Exzellenz, Teamwork und kontinuierliche Verbesserung, widerspiegeln.In den späten 1980er und frühen 1990er Jahren war Candy - heute Teil von Haier Europe - der Hauptsponsor des FC Liverpool, eine Ära, die bis heute zu den bedeutendsten Kapiteln in der Vereinsgeschichte zählt. Mit der heutigen Ankündigung schließt sich der Kreis und die langjährige Verbindung der Unternehmensgruppe zum Fußball und seinen weltweiten Fangemeinden wird weiter gestärkt.HAIER STEHT FÜR SPORT Die Verbindung von Haier zum Sport ist umfassend, strategisch und global und spiegelt eine wahre Multisport-Identität wider. Von Volleyballplätzen in China bis zum Sandplatz von Roland-Garros, von Cricketstadien in Südasien bis zu Fußballarenen in Europa und Afrika: Haier hat ein Sponsoring-Modell entwickelt, das sich an lokale Begeisterung anpasst und gleichzeitig seine globale Vision stärkt. Diese Philosophie spiegelt sich im umfangreichen Referenzportfolio von Haier wider, das darauf ausgerichtet ist, die tatsächlichen Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen und gleichzeitig kulturelle Besonderheiten und lokale Gewohnheiten zu berücksichtigen.Ganz gleich, ob es sich um eine Waschmaschine handelt, die speziell für die Pflege traditioneller und empfindlicher Textilien entwickelt wurde, oder um eine Klimaanlage, die auch bei Stromschwankungen funktioniert: jede Lösung wurde konzipiert, um das Leben der Menschen überall zu verbessern.Die gleiche Vision leitet auch die Sportsponsoring-Strategie von Haier: ein Portfolio von Partnerschaften, das lokale Leidenschaften widerspiegelt und gleichzeitig einem globalen Zweck dient. Von Fußballplätzen bis zu Tennisplätzen, von Europa bis nach Asien und Afrika investiert Haier in Plattformen, die authentisch mit dem Leben der Menschen in Einklang stehen und Sport zu einer universellen Sprache machen, die Technologie, Kultur und Emotionen unter einer gemeinsamen Geschichte vereint: Spiel, Satz und Sieg der Spitzenreiter:Informationen zur Haier Group Die Haier Group wurde 1984 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für ein besseres Leben und digitale Transformation mit dem Ziel "Mehr Kreativität, mehr Möglichkeiten". Haier hat sich stets an den Bedürfnissen der Nutzer orientiert und eine auf drei Säulen basierende Produktlandschaft aufgebaut: Smart Living, Gesundheitsindustrie und digitale Wirtschaft. Das Unternehmen hat 10 Forschungs- und Entwicklungszentren, 35 Industrieparks und 163 Produktionszentren errichtet und erzielte im Jahr 2024 einen weltweiten Umsatz von 55,9 Milliarden US-Dollar. Haier wurde 7 Jahre in Folge in die Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands aufgenommen. Darüber hinaus hält Haier seit 16 Jahren in Folge Platz 1 in der Rangliste Euromonitor Global Major Appliances Brand. Haier hat 8 börsennotierte Unternehmen, wobei die Tochtergesellschaft Haier Smart Home zu den Fortune Global 500 und Fortune World's Most Admired Companies zählt.Informationen zum Liverpool Football Club Der Liverpool Football Club wurde 1892 gegründet und ist einer der traditionsreichsten und renommiertesten Fußballvereine der Welt. Er hat 20 Meistertitel, darunter die Premier League, 8 FA Cups, 10 Ligapokale, 6 Europapokale, 3 UEFA-Pokale, 4 europäische Supercups, 16 Charity Shields, 2 Titel in der Super League der Damen und 1 Meisterschaft der Damen gewonnen. Als sozial verantwortungsbewusster Verein ist der Liverpool Football Club stolz auf seine Arbeit im Rahmen des preisgekrönten Programms The Red Way und sein kontinuierliches Engagement für eine bessere Zukunft für seine Menschen, seinen Planeten und seine Gemeinden. Dazu gehören Bemühungen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit im gesamten Verein, zur Förderung von Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion in allen Bereichen sowie zur Schaffung lebensverändernder Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche in Merseyside und darüber hinaus dank der offiziellen Wohltätigkeitsorganisation LFC Foundation.Informationen zu Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain (PSG) wurde 1970 gegründet und gewann 2025 zum ersten Mal die UEFA Champions League. Der Verein ist der erfolgreichste Sportverein Frankreichs und eine führende Größe in Europa. Seit 2011 im Besitz von Qatar Sports Investments (QSI) hat sich PSG zu einer Multisport-Institution entwickelt, die sich im Herren- und Damenfußball, Handball, Judo und E-Sport auszeichnet. Im Jahr 2022 investierte das US-amerikanische Unternehmen Arctos Partners in den Club, um dessen langfristige Wachstumsstrategie zu unterstützen. Mit einer weltweiten Fangemeinde von über 500 Millionen Menschen und insgesamt mehr als 230 Millionen Followern in den sozialen Medien hat sich PSG zu einer kulturellen Ikone entwickelt, die an der Schnittstelle von Sport, Mode und Unterhaltung angesiedelt ist. Die Zusammenarbeit mit globalen Marken wie Jordan hat ihren Status als weltweit anerkannte Lifestyle-Marke gefestigt. Im Jahr 2024 eröffnete der Klub den Paris Saint-Germain Campus, eine hochmoderne Einrichtung, die neue Maßstäbe für die Entwicklung und Leistung von Sportlern setzt. Als Klub der neuen Generation verbindet Paris Saint-Germain sportliche Spitzenleistungen, kulturellen Einfluss und soziale Wirkung, um die Zukunft des Sports und der Gesellschaft zu gestalten.Informationen zur ATP Die ATP hat den Auftrag, dem Tennis zu dienen. Als Dachverband der ATP Tour und der ATP Challenger Tour begeistern wir eine Milliarde Fans weltweit, präsentieren die besten Spieler der Welt bei prestigeträchtigen Turnieren und inspirieren die nächste Generation dieses Sports. Vom United Cup in Australien über Europa und Amerika bis hin zu Asien kämpfen die Stars des Sports bei den ATP Masters 1000-, 500- und 250-Turnieren sowie bei den Grand Slams um Titel und PIF-ATP-Ranglistenpunkte. Alle Wege führen zu den Nitto ATP Finals, unserem prestigeträchtigen Saisonfinale in Turin, Italien. An diesem Turnier nehmen nur die 8 besten Einzelspieler und Doppelpaare der Saison teil. Es dient der Ermittlung der Nummer 1 der ATP-Weltrangliste zum Jahresende, präsentiert von PIF, was die höchste Auszeichnung im Tennis darstellt. Weitere Informationen finden Sie unter www.ATPTour.com (https://news.atptour.com/c/AQjHshQQrOdDGMH-yBYgz7vPDF8fWRId64k77faBiFZ9_4wlwt-YuXuyR2_c0IPrRcdJ).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2765269/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Liverpool_Football_Club_Paris.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2765270/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Liverpool_Football_Club.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2765271/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Paris_Saint_Germain.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2765272/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Liverpool_Football_Club_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2765273/Haier_Signs_New_Partnerships_World_Football_Paris_Saint_Germain_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/haier-unterzeichnet-neue-partnerschaften-in-der-welt-des-fussballs-mit-dem-liverpool-football-club-und-paris-saint-germain-302549133.htmlPressekontakt:pr@haier.comOriginal-Content von: Haier Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018696/100934803