Porsche und Audi gewähren ab dem 9. September via Adapter Zugang zum Supercharger-Netz von Tesla in Nordamerika. Es handelt sich um einen sogenannten "Soft Launch", bei dem die Ladevorgänge zunächst über die Tesla-App laufen. Später soll auch das Laden über die eigenen Apps möglich werden. Audi und Porsche teilen mit, dass ihre Kunden ab Dienstag, 9. September, Zugang zu 23.500 Tesla-Superchargern in Nordamerika erhalten. Diesen Schritt hatte Mutter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
