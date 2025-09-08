Mainz (ots) -
Woche 41/25
Samstag, 04.10.
Bitte Programmänderung beachten:
"Wer ist El Chapo?" um 7.15 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 05.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
7.15 ZDF-History
Hitlers Helfer auf der Couch - Der Psychologe von Nürnberg
Deutschland 2021
"ZDF-History: Hiroshima - Chronik einer Tragödie" entfällt
7.45 ZDF-History
Krieg der Zeichner
Deutschland 2015
(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 06.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.30 Ancient Apocalypse
Die Osterinsel
Großbritannien 2023
"Die sieben Mythen der Antike" entfällt "Leschs Kosmos: Die Weltretter? - Wir brauchen neue Superhelden!" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 07.10.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Leschs Kosmos
Deepfakes - der Manipulation ausgeliefert?
Deutschland 2021
"ZDF-History: Osama bin Laden - die privaten Papiere" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 08.10.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Verschwörungen - Die Wahrheit der Anderen
Klimalüge, Plandemie und 5G
Deutschland 2023
"Die Spur: Sabotage in Putins Auftrag? - Das System der Wegwerf-Agenten" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6113477
Woche 41/25
Samstag, 04.10.
Bitte Programmänderung beachten:
"Wer ist El Chapo?" um 7.15 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 05.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
7.15 ZDF-History
Hitlers Helfer auf der Couch - Der Psychologe von Nürnberg
Deutschland 2021
"ZDF-History: Hiroshima - Chronik einer Tragödie" entfällt
7.45 ZDF-History
Krieg der Zeichner
Deutschland 2015
(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)
Montag, 06.10.
Bitte Programmänderungen beachten:
6.30 Ancient Apocalypse
Die Osterinsel
Großbritannien 2023
"Die sieben Mythen der Antike" entfällt "Leschs Kosmos: Die Weltretter? - Wir brauchen neue Superhelden!" um 7.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Dienstag, 07.10.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Leschs Kosmos
Deepfakes - der Manipulation ausgeliefert?
Deutschland 2021
"ZDF-History: Osama bin Laden - die privaten Papiere" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Mittwoch, 08.10.
Bitte Programmänderung beachten:
7.00 Verschwörungen - Die Wahrheit der Anderen
Klimalüge, Plandemie und 5G
Deutschland 2023
"Die Spur: Sabotage in Putins Auftrag? - Das System der Wegwerf-Agenten" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen)
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6113477
© 2025 news aktuell