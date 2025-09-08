© Foto: Jakub Porzycki - picture allianceXRP und Solana treiben die Kryptomärkte an, während Bitcoin und Ethereum trotz Zinshoffnungen kaum aus ihrer engen Handelsspanne ausbrechen.Die Kryptomärkte starten mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche. Während Bitcoin und Ethereum leicht im Plus notieren, stechen vor allem XRP und Solana mit kräftigen Anstiegen hervor. Gleichzeitig zeigt sich ein bemerkenswerter Stimmungsumschwung am Optionsmarkt: Anleger setzen auf weitere Gewinne bei XRP und SOL, bleiben aber vorsichtig bei Bitcoin und Ether. Bitcoin über 112.000 US-Dollar Bitcoin (BTC) wird am Montagnachmittag bei 112.109 US-Dollar gehandelt, ein Tagesplus von 0,88 Prozent und ein Wochengewinn von 3,28 Prozent. Dennoch fehlt es …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE