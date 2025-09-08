Mainz (ots) -
Woche 38/25
Mi., 17.9.
23.00 sportstudio UEFA Champions League
Ligaphase, 1. Spieltag . . .
. . .
Bitte Ergänzungen beachten:
Experte: René Adler
Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
FC Bayern München - FC Chelsea
Juventus Turin - Borussia Dortmund
FC Liverpool - Atlético Madrid
Paris Saint-Germain - Atalanta Bergamo
Real Madrid - Olympique Marseille
Ajax Amsterdam - Inter Mailand
Do., 18.9.
23.15 sportstudio UEFA Champions League
Ligaphase, 1. Spieltag
. . .
Bitte Ergänzungen beachten:
Experte: René Adler
Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
FC Kopenhagen - Bayer 04 Leverkusen
Eintracht Frankfurt - Galatasaray SK
Newcastle United - FC Barcelona
Manchester City - SSC Neapel
Woche 40/25
Mi., 1.10.
23.00 sportstudio UEFA Champions League
Ligaphase, 2. Spieltag
. . .
Bitte Ergänzungen beachten:
Experte: Hanno Balitsch
Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
Borussia Dortmund - Athletic Bilbao
Bayer 04 Leverkusen - PSV Eindhoven
Atlético Madrid - Eintracht Frankfurt
Pafos FC - FC Bayern München
FC Barcelona - Paris Saint-Germain
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6113516
Woche 38/25
Mi., 17.9.
23.00 sportstudio UEFA Champions League
Ligaphase, 1. Spieltag . . .
. . .
Bitte Ergänzungen beachten:
Experte: René Adler
Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
FC Bayern München - FC Chelsea
Juventus Turin - Borussia Dortmund
FC Liverpool - Atlético Madrid
Paris Saint-Germain - Atalanta Bergamo
Real Madrid - Olympique Marseille
Ajax Amsterdam - Inter Mailand
Do., 18.9.
23.15 sportstudio UEFA Champions League
Ligaphase, 1. Spieltag
. . .
Bitte Ergänzungen beachten:
Experte: René Adler
Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
FC Kopenhagen - Bayer 04 Leverkusen
Eintracht Frankfurt - Galatasaray SK
Newcastle United - FC Barcelona
Manchester City - SSC Neapel
Woche 40/25
Mi., 1.10.
23.00 sportstudio UEFA Champions League
Ligaphase, 2. Spieltag
. . .
Bitte Ergänzungen beachten:
Experte: Hanno Balitsch
Zusammenfassungen der Spiele:
u.a.
Borussia Dortmund - Athletic Bilbao
Bayer 04 Leverkusen - PSV Eindhoven
Atlético Madrid - Eintracht Frankfurt
Pafos FC - FC Bayern München
FC Barcelona - Paris Saint-Germain
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6113516
© 2025 news aktuell