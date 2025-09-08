Fort Collins, Colorado (ots/PRNewswire) -In-Situ, Inc., ein führender Anbieter von Instrumenten und Software zur Überwachung von Wasserstand, Wasserqualität und Durchfluss, gab heute eine strategische Vertriebspartnerschaft mit ecoTech Umwelt-Messsysteme GmbH bekannt, einem etablierten Anbieter von Umweltüberwachungssystemen mit Sitz in Deutschland. Diese Zusammenarbeit wird die Verfügbarkeit der Lösungen von In-Situ in Deutschland erweitern und das Ziel von In-Situ unterstützen, innovative Lösungen anzubieten und Technologien zugänglicher zu machen.EcoTech verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung auf dem Markt für Umwelt- und Wasserqualitätsüberwachung und gilt dank seiner unvergleichlichen Kompetenz als einer der wichtigsten Akteure in diesem Geschäftsfeld in Deutschland. "Dies ist eine spannende Gelegenheit für In-Situ in einem der wichtigsten und fachkundigsten Märkte der Welt", sagt Alberto Bonamin, Regional Sales Manager von In-Situ in Europa. "Die Zusammenarbeit mit ecoTech wird unsere Position als führendes Unternehmen auf den globalen Märkten für den Schutz der Wasserressourcen stärken."EcoTech entschied sich für In-Situ aufgrund seines Rufs für Flexibilität, Benutzerfreundlichkeit und hervorragenden Kundensupport. Die Partnerschaft markiert eine strategische Neuausrichtung, die beide Unternehmen in die Lage versetzt, den wachsenden Bedarf an Umwelt-Monitoring zu decken, die zuverlässige Daten mit einfacheren Konfigurationen und erweitertem Fernzugriff liefern. "Wir sind zuversichtlich, dass unsere Kunden von dieser Partnerschaft stark profitieren werden", sagt Gerhard F. Behre, CEO von ecoTech. "Dank der leistungsstarken Technologie von In-Situ und unserer Erfahrung in Service und Support können wir nun noch individueller auf Kundenbedürfnisse eingehen und gleichzeitig neue Standards setzen."EcoTech wird als autorisiertes In-Situ-Servicecenter fungieren und damit das Geschäftsangebot in einem anspruchsvollen Markt wie Deutschland vervollständigen, in dem der Zugang zu kompetentem und lokalem Support ein entscheidender Faktor ist. Die gemeinsame Vision von ecoTech und In-Situ wird deutschen Kunden einen einzigartigen und außergewöhnlichen Mehrwert bieten.Über In-SituIn-Situ Inc. entwickelt, produziert, verkauft und vermietet Messgeräte zur Überwachung von Wasserstand, Wasserqualität und Durchfluss für Umwelt- und Aufbereitungsanwendungen. Das Unternehmen bietet außerdem eine Komplettlösung für die Erfassung und Verwaltung von entscheidungsrelevanten Daten über erstklassige mobile und Cloud-Software sowie Telemetrie.Über ecoTech Umwelt-Messsysteme GmbHEcoTech ist ein erfahrenes Team aus engagierten Wissenschaftlern, Ingenieuren und Technikern. Seit 40 Jahren entwickelt, produziert und liefert das Unternehmen Mess- und Überwachungssysteme für die Erfassung von Wasser-, Boden- und Luftdaten. Seine Mission ist es, fachkundige Beratung mit bestmöglichem Kundenservice anzubieten.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2702481/5494435/In_Situ_Logo_Digital_Logo_LogoV1.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/in-situ-gibt-exklusive-vertriebspartnerschaft-mit-ecotech-in-deutschland-bekannt-302547844.htmlPressekontakt:Anne-Laure Starling,Marketingdirektorin,In-Situ,astarling@in-situ.com,(970) 498-1640Original-Content von: In-Situ, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180851/6113549