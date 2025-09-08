Frankfurt am Main (ots) -Die Finanz Informatik (FI), der zentrale IT-Dienstleister und Digitalisierungspartner der Sparkassen-Finanzgruppe, hat die Einführung eines Umweltmanagementsystems nach der europäischen Verordnung des Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) erfolgreich abgeschlossen und heute das offizielle Zertifikat von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Frankfurt am Main erhalten. Die Zertifizierung gilt für alle Standorte der FI - einschließlich der Rechenzentren - und ist ein wichtiger Baustein in der Nachhaltigkeitsstrategie der Finanz Informatik.Die FI setzt sich seit Langem für eine nachhaltige Entwicklung in der Finanzbranche ein und hat Nachhaltigkeit in ihrer Geschäftsstrategie verankert. Sie hat sich bewusst für die Einführung eines Umweltmanagementsystems entschieden, da dieses ganzheitlich ausgelegt ist und neben der Energieeffizienz auch weitere Aspekte wie Wasser, Abfall, Emissionen und Ressourcenschonung in den Fokus nimmt. Im Rahmen der EMAS-Einführung hat die FI unter anderem die Umweltauswirkungen ihrer Prozesse analysiert, klare Ziele und Maßnahmen zur Ressourcenschonung entwickelt sowie einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess etabliert. Mit EMAS erfüllt das Unternehmen gleichzeitig die Anforderungen des Energieeffizienzgesetzes (EnEfG), ein Energie- oder Umweltmanagementsystem einzuführen.Die Initiativen des Unternehmens sind auch für die Sparkassen von Vorteil: Indem die FI in energieeffiziente Prozesse, Lösungen und Rechenzentren investiert, senkt sie den CO2-Fußabdruck der Sparkassen und macht Banking flächendeckend nachhaltiger."Als Digitalisierungspartner mit Lösungen für die 343 Sparkassen und deren 50 Millionen Endkundinnen und -kunden bieten wir nicht nur hochwertige IT-Dienstleistungen, sondern übernehmen auch Verantwortung für unsere Umwelt. Mit EMAS schaffen wir die Grundlage, unsere Umweltleistung systematisch und kontinuierlich zu verbessern - und leisten damit einen konkreten Beitrag zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele", erklärt Martin Waldmann, Geschäftsführer der Finanz Informatik."Die Zertifizierung bestätigt, dass unsere Maßnahmen und Prozesse im Bereich Umweltschutz auf eine kontinuierliche Verbesserung ausgerichtet sind. EMAS hilft uns, Umweltaspekte noch konsequenter in unseren Betriebsabläufen zu berücksichtigen und das Bewusstsein zu verstärken, dass die FI und damit auch die Sparkassen verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen und Nachhaltigkeit professionell gestalten. Damit ist die Zertifizierung ein Meilenstein unserer Nachhaltigkeitsstrategie", ergänzt Tim Hagedorn, Projektleiter EMAS bei der Finanz Informatik.Sichtbar wird das vielfältige Engagement des Unternehmens unter anderem in den Maßnahmen zur energieeffizienten Gestaltung der Rechenzentren. Diese werden ausschließlich mit Ökostrom betrieben und beheizen mit ihrer Abwärme die benachbarten Bürogebäude. Nachhaltige Kältemaschinen, mehr Effizienz bei der Kühlung der Hardware und eine Erhöhung der Raumtemperatur sorgen für weitere positive Effekte."Ein Managementsystem im Unternehmen umzusetzen und damit Ressourcen, Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Befugnisse verteilen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbinden und schulen, Daten erheben sowie den gesamten Prozess kommunizieren und dokumentieren ist ein aufwendiger Weg. Die Finanz Informatik dokumentiert damit, dass der betriebliche Umweltschutz hohe Priorität genießt, und ist berechtigt, das EMAS-Logo zu nutzen", betont Dr. Thomas Steigleder, Geschäftsführer für den Bereich Innovation und Umwelt bei der IHK Frankfurt.Im Rahmen einer offiziellen Übergabe am FI-Hauptsitz in Frankfurt überreichte Thomas Steigleder gemeinsam mit seiner Kollegin Luise Riedel, Referentin Umwelt, das EMAS-Zertifikat an Martin Waldmann und Tim Hagedorn. Die Zertifizierung bestätigt, dass die Maßnahmen und Prozesse im Bereich Umweltschutz den höchsten Standards entsprechen. Sie wird fortan in jährlichen Überwachungsaudits überprüft und alle drei Jahre vollständig rezertifiziert, um sicherzustellen, dass die FI diese Standards weiterhin erfüllt.Pressekontakt:Stefanie SchoebelFinanz InformatikTheodor-Heuss-Allee 9060486 Frankfurt a. M.Telefon +49 69 74329 52000E-Mail: presse@f-i.dewww.f-i.deOriginal-Content von: Finanz Informatik GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62492/6113567