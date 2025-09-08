Neuss, Deutschland (ots/PRNewswire) -3M auf der IAA Mobility 20253M wird auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA Mobility 2025) vom 9. bis 12. September vertreten sein. Das Multitechnologie-Unternehmen präsentiert in München seine neuesten Innovationen und materialwissenschaftlichen Lösungen für die Automobilindustrie - von der Produktion bis zum Aftermarket. Der Auftritt des Unternehmens steht unter dem Motto: "What the automotive industry needs next, 3M is innovating now.""Bei 3M setzen wir uns dafür ein, die Zukunft der Mobilität voranzutreiben, indem wir unsere Expertise in der Materialwissenschaft und Innovation nutzen. Die Automobilindustrie entwickelt sich stetig weiter, und somit konzentrieren wir uns darauf, Lösungen zu liefern, die nicht nur den Anforderungen von heute gerecht werden, sondern auch die Bedürfnisse von morgen antizipieren", erklärt Wendy Bauer, Group President der 3M Transportation and Electronics Business Group. "Unsere Präsenz auf der IAA Mobility 2025 unterstreicht unser Engagement, mit Branchenführern weltweit zusammenzuarbeiten, um ein effizienteres und vernetztes Automobil-Ökosystem zu schaffen."3M päsentiert auf der IAA Mobility 2025 wegweisende Lösungen zur Bewältigung vieler wichtiger Branchentrends, darunter:- Elektromobilität: Verbesserte Materialien und modulare Designs, die Kosten senken, die Sicherheit erhöhen und die Herstellung vereinfachen.- Disruptive Chassis-Fertigung: Lösungen, die Kosten einsparen, die strukturelle Integrität erhöhen, das Gewicht reduzieren, die Produktion beschleunigen und die Präzision verbessern.- Lösungen zu Recycling- und Reparaturfähigkeit: Nutzung erneuerbarer Energien, Praktiken der Kreislaufwirtschaft, verbesserte Kraftstoffeffizienz und nachhaltige Lieferketten.- Softwaredefinierte Fahrzeuge: Over-the-Air-Updates, verbesserte und zuverlässige Konnektivität, effiziente Rechenleistung, modulare Architektur, Personalisierung und Advanced Driver Assistance Systems (ADAS).- Fahrzeug-Innenräume der Zukunft: Intelligente Oberflächen, Personalisierung, erhöhter Komfort, fortschrittliche Infotainment-Lösungen und flexible Konfigurationen.Innovative Lösungen für die Zukunft der Mobilität 3M hat eine lange Historie in der Automobilindustrie: 100 Jahre Innovation zeigen, wie das Unternehmen Wissenschaft anwendet und mit Herstellern und Zulieferern zusammenarbeitet, um sich entwickelnde Trends und Verbrauchererwartungen zu erfüllen. Auf der IAA Mobility stellt 3M unter anderem folgende Lösungen vor:- Schutz von Batterien: Thermische Schnittstellenmaterialien und Lösungen zur Eindämmung von Thermal Runaway, um die Reichweite von Elektrofahrzeugen zu erhöhen und die Lebensdauer von EV-Batterien zu verlängern.- Vereinfachte Montage: 3M VHB Extrudable Tapes und die "Stretch-Release-Technologie" sorgen für eine effiziente Montage und Demontage von EV-Batteriepacks.- Mensch-Maschine-Interaktion (HMI): Lichtleitende Folien zur Verbesserung der Helligkeit und des Kontrasts von Displays im Fahrzeuginnenraum sowie zur Reduzierung von Reflexionen in der Windschutzscheibe.- Komfort und Personalisierung: 3M Automotive Window Films, die UV-Schutz bieten und Wärme abweisen, sowie 3M Car Wrap Folien zur Individualisierung von Fahrzeugen.- Leichtbau von Komponenten und Fahrzeugen: 3M Glass Bubbles können in verschiedene Materialien eingebracht werden, die in Spritzguss-, Dichtungs- und Hochdrucksprühverfahren verwendet werden. So kann das Gewicht bei gleichbleibender Leistung reduziert werden.Entdecken Sie 3M Innovationen auf der IAA Mobility 2025 3M wird seine neuesten Entwicklungen in Halle B2, Stand E10 auf der IAA Mobility in München präsentieren. Besuchende haben die Möglichkeit, aus erster Hand zu erleben, wie 3M die Zukunft der Mobilität mitgestaltet. Auf dem Messestand bietet 3M interaktive Erlebnisse und die Möglichkeit, sich exklusiv mit den neuesten Technologien und Lösungen vertraut zu machen.Über 3M Bei 3M (NYSE: MMM) konzentrieren wir uns darauf, Industrien auf der ganzen Welt zu transformieren, indem wir mithilfe von Wissenschaft innovative, kundenorientierte Lösungen schaffen. Unser interdisziplinäres Team arbeitet stetig daran, komplexe Kundenprobleme zu lösen. Wir nutzen dafür unsere vielfältigen Technologieplattformen, unsere spezifischen Fähigkeiten, sowie unsere globale Präsenz und operative Exzellenz. Erfahren Sie im 3M News Center mehr darüber, wie 3M die Zukunft gestaltet.
3M ist eine Marke der 3M Company.