Silber auf dem Weg zum Allzeithoch? 40 $ geknackt - kommen bald die 50 $?

Silber ist zurück im Rampenlicht: Nach einem fulminanten Ausbruch des Goldpreises zieht auch Silber kräftig nach und überschreitet erstmals seit 2011 wieder die Marke von 40 US-Dollar. Florian Grummes zeigt, warum der Markt nicht nur von kurzfristigen Kursbewegungen lebt, sondern sich durch die Energiewende und den Technologiesektor grundlegend gewandelt hat. Steht Silber jetzt vor einem Höhenflug bis an die alten Rekordstände?

Gold als Taktgeber der Edelmetallmärkte

Florian Grummes erklärte, dass sich am Goldmarkt in den vergangenen zwei Wochen ein entscheidender Ausbruch vollzogen habe. Nach einem finalen Sommertief bei 3.311 US-Dollar habe der Preis eine dynamische Aufwärtsbewegung begonnen. Als entscheidenden Impuls bezeichnete er das jährliche Notenbanktreffen in Jackson Hole, das dem Markt die nötige Initialzündung für den Bruch wichtiger Widerstandsmarken geliefert habe.



Im Anschluss hätten die Goldnotierungen die monatelang verteidigte Widerstandszone zwischen 3.400 und 3.450 US-Dollar überwinden können und seien in kurzer Zeit auf ein neues Rekordhoch bei 3.578 US-Dollar gestiegen. Erst knapp unterhalb dieser Marke habe der Markt zuletzt eine Atempause eingelegt. Nach Einschätzung von Grummes müsse nach solch kräftigen Anstiegen mit Rücksetzern gerechnet werden, doch bleibe die übergeordnete Trendrichtung klar positiv. Parallel zu dieser Entwicklung habe auch Silber einen markanten Preissprung verzeichnet. Vom Sommertief bei 36,96 US-Dollar sei der Kurs in nur zwei Wochen um 12,2% gestiegen und habe erstmals seit 2011 wieder deutlich über der psychologisch wichtigen Marke von 40 US-Dollar notiert.

Wandel vom Anlage- zum Industriemetall

Grummes betonte, dass sich die Rolle von Silber in den vergangenen Jahren grundlegend verändert habe. Während das Metall früher vor allem in Münzen und in der Fotografie Verwendung gefunden habe, liege der Schwerpunkt heute in industriellen Anwendungen.



Die Daten des Silver Survey 2025 verdeutlichten diesen Strukturwandel. Mit 270 Millionen Unzen sei die Elektronik- und Elektroindustrie der größte Verbraucher geblieben. Damit habe Silber seinen festen Platz in Smartphones, Computern, Fahrzeugen und digitaler Infrastruktur. Besonders eindrücklich sei der Photovoltaik-Sektor: Seit 2016 habe sich die dortige Nachfrage mehr als verdoppelt und liege nun bei rund 196 Millionen Unzen. Auch in anderen industriellen Bereichen wie Medizintechnik und Spezialchemie sei die Nachfrage um fast 20% gestiegen.



Demgegenüber hätten traditionelle Anwendungsfelder weiter an Bedeutung verloren. Die Fotografie sei um mehr als 30% eingebrochen und spiele nur noch eine Nebenrolle. Auch die Nachfrage nach Münzen und Barren habe im Verlauf der vergangenen neun Jahre leicht nachgegeben. Nach Einschätzung von Grummes sei Silber damit nicht länger im Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne zu sehen, sondern habe sich als industrieller Schlüsselrohstoff etabliert. Insbesondere für Elektrifizierung, digitale Vernetzung und erneuerbare Energien sei das Metall unverzichtbar geworden.