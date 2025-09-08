Vancouver, BC - 8. September 2025 / IRW-Press / Critical Infrastructure Technologies Ltd. (CSE: CTTT) (FWB: X9V) ("CiTech" oder das "Unternehmen"), ein führender Entwickler von autonomen Mobilfunkplattformen mit hoher Kapazität, freut sich, mit der Veröffentlichung seiner Modelle NX-20 und NX-24, die zur Unterstützung kritischer Bereiche wie Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Bergbau konzipiert wurden, beträchtliche Fortschritte in puncto Nutzlastkapazität und Netzwerkzuverlässigkeit bekannt zu geben.

Aufbauend auf der Zusammenarbeit mit Interessensvertretern in Australien und Europa hat das technische Team von CiTech die Betriebshöhe seiner Nexus Rapid Deployment Base Station auf über 20 m erweitert. Die NX-20 kann bis zu 100 kg Nutzlast auf eine neue Höhe von 20 m heben, während es eine optionale Verlängerung möglich macht, Antennen auf 24 m zu bringen, wodurch die Übertragungsreichweite des Systems deutlich erweitert wird.

Auf flachem Gelände kann die NX-20 nun bis zu 18,4 km weit zu einem Netzwerkknoten übertragen, wodurch Beeinträchtigungen durch Bewaldung und bebaute Umgebungen auf die Netzwerkeffizienz verringert werden. Diese Verbesserungen eröffnen neue Möglichkeiten für eine mobile, flexible und widerstandsfähige Kommunikation in den anspruchsvollsten Umgebungen.

"Die Höhe ist der bedeutsamste Faktor für die Zuverlässigkeit und Flexibilität eines Netzwerks", sagte CEO Brenton Scott. "Mit der NX-20 und der NX-24 verschiebt CiTech weiterhin die Grenzen der Betriebskapazität und bietet seinen Partnern Lösungen der nächsten Generation für eine missionskritische Kommunikation."

Die wesentlichen technischen Meilensteine hinter diesen Verbesserungen beinhalten die Weiterentwicklung des patentierten Bereitstellungsmechanismus von CiTech zur Erhöhung der Tragfähigkeit unter Aufrechterhaltung der grundlegenden mechanischen Prinzipien. Das Hinzukommen eines zweiten Trapezschneckenantriebs erhöht die Bereitstellungsstabilität und verbessert gleichzeitig die Tragfähigkeit des Modells NX-16.

CiTech hat außerdem die Unterstützung für VTOL-Überwachungsdrohnen mit starren Tragflächen integriert und damit die effektive ISR- (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance)-Abdeckung für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen erweitert.

"Unser Hauptaugenmerk ist auf die Bereitstellung robuster, vielseitiger Systeme gerichtet, die sich an die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden anpassen", fügte CEO Brenton Scott hinzu. "Die Modelle NX-20 und NX-24 verdeutlichen das Streben von CiTech nach Innovationen im Bereich kritischer Infrastruktur und Kommunikation."

Für das Board of Directors:

Brenton Scott

Director & Chief Executive Officer

Critical Infrastructure Technologies Ltd.

mailto:Brenton.s@citech.com.au

+61 411 751 191

Über Critical Infrastructure Technologies Ltd.

CiTech notiert an der CSE und hat seinen Sitz in Perth, Western Australia. CiTech entwickelt autonome, leistungsstarke und schnell einsetzbare Technologien, die wichtige Dienste dort bereitstellen, wo sie am dringendsten benötigt werden. CiTech richtet sich mit seinem ersten Produkt, der Nexus 16, an die Bereiche Bergbau, Verteidigung, Grenzsicherheit/-überwachung und Rettungsdienste, um diese Sektoren mit kritischer mobiler Telekommunikation zu versorgen. Dank patentierter Technologien bietet die selbstbereitstellende Plattform (SDP) von CiTech eine Lösung für zwei der größten Einschränkungen aktueller, schnell einsetzbarer Kommunikationslösungen: die Stärke des Turms und die Fähigkeit, sich in zahlreichen Situationen schnell selbst einzusetzen und zu betreiben. Die SDP wurde entwickelt, um Funkgeräte, einschließlich LTE (Long Term Evolution), und mehrere andere technologische Nutzlasten wie Überwachungs- und Anti-Drohnen-Systeme zu unterstützen. CiTech hat die Forschungs- und Entwicklungsphase abgeschlossen und ist im Begriff, das erste von zahlreichen Produkten, die auf den Markt kommen werden, zu kommerzialisieren. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.citech.com.au.

Die CSE und ihr Regulierungsorgan (in den Richtlinien der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an Begriffen wie "glaubt", "könnte", "plant", "wird", "erwartet", "beabsichtigt", "könnte", "schätzt", "prognostiziert", "prognostiziert" und ähnlichen Ausdrücken sowie deren Verneinungen zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den angemessenen Annahmen, Schätzungen, Analysen und Meinungen des Managements unter Berücksichtigung seiner Erfahrungen und seiner Einschätzung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen für relevant und angemessen hält. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Alle zukunftsgerichteten Informationen in dieser Mitteilung sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu revidieren oder zu aktualisieren oder das Ergebnis einer Revision der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80950Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80950&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2267401081Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19891168-critical-infrastructure-technologies-ltd-stellt-produktentwicklungsupdate-bereit