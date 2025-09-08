Anzeige
WH SelfInvest
So bringen Rohstoffe Stabilität ins Depot - Kostenloses Webinar mit Max Schulz morgen um 18:00 Uhr

In diesem exklusiven Live-Webinar zeigt Max Schulz, wie Sie durch gezielte Investitionen in Rohstoffe Schwankungen im Aktiendepot ausgleichen und gleichzeitig neue Renditechancen erschließen. Denn während sich Aktienmärkte oft im Gleichschritt bewegen, entwickeln sich Rohstoffe wie Kaffee, Silber oder Öl oft unabhängig - ein echter Vorteil für strategisch aufgestellte Anleger.

Sie erfahren:

- Warum Öl, Gas, Metalle und Agrarprodukte eine starke Ergänzung im Depot sein können

- Wie Max Schulz mithilfe der COT-Daten (Commitment of Traders) systematische Einstiegssignale identifiziert

- Wie Sie diese Ansätze direkt und praxisnah in der WH Selfinvest-Handelsplattform umsetzen - Schritt für Schritt

    Los geht's am Dienstag, 09.09.25, 18:00 Uhr

    Jetzt kostenlos anmelden

    Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

    Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

    © 2025 WH SelfInvest
