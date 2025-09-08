Berlin (ots/PRNewswire) -- Hypershell X Ultra gewinnt einen IFA Innovation Award 2025- Das weltweit erste, SGS-zertifiziertes Outdoor-Exoskelett: Modell mit unabhängiger Leistungsvalidierung durch den Branchenführer Société Générale de Surveillance (SGS)- Ein Exoskelett, unzählige Abenteuer: Nahtloser Wechsel zwischen neuen intelligenten Modi, darunter Running+, Cycling+, Snow und DuneHypershell, Vorreiter im Bereich der Consumer-Exoskelett-Technologie und Gewinner des IFA Innovation Award 2025, kündigt heute die Markteinführung seines neuen Outdoor-Exoskeletts der nächsten Generation an: Hypershell X Ultra. Mit dem Ziel, die menschliche Leistungsfähigkeit zu steigern und die Mobilität zu optimieren, ist X Ultra der ideale Begleiter für jedes Abenteuer - ob beim Spazierengehen, Wandern, Laufen, Radfahren oder Klettern - und ab sofort weltweit erhältlich.Das Hypershell X Ultra setzt neue Maßstäbe in der persönlichen Mobilität. Es bietet Leistung, intelligente Steuerung, große Reichweite und Haltbarkeit - und verstärkt dabei die natürlichen Bewegungen, um Nutzern in jeder Umgebung zu mehr Ausdauer und Leistungsfähigkeit zu verhelfen.Egal, ob anspruchsvolle Outdoor-Expedition oder entspannter Familienausflug - der Unterschied ist deutlich spürbar: Bei einer mehrtägigen Wanderung lässt sich die Ausrüstung mit 40 % weniger Kraftaufwand tragen. Das kann bedeuten, fünf, zehn oder sogar 15 Kilometer weiter zu wandern als zuvor und so aus einer scheinbar unerreichbaren Herausforderung ein unvergessliches Erlebnis zu machen."Wir stehen an einer Weggabelung, an der Technologie dazu beitragen kann, unsere Verbindung zur Welt zu vertiefen, statt uns von ihr zu entfernen", sagt Kelvin Sun, CEO von Hypershell. "Mit dem Hypershell X Ultra wollen wir physische Barrieren überwinden und Menschen das Selbstvertrauen geben, 'Ja' zu sagen - zu diesem Berggipfel oder den zusätzlichen Kilometern. Es geht darum, persönliche Erfolge zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Freude am Abenteuer für alle zugänglich ist - unabhängig von der natürlichen Ausdauer. Das X Ultra verkörpert unser Bestreben, menschliche Mobilität zu maximieren, neue Horizonte zu erschließen und Abenteuer für alle zugänglich zu machen."Hohe Funktionalität und intelligente Konstruktion Das Hypershell X Ultra verfügt im Kern über eine hochentwickelte Intelligenz, angetrieben von AI MotionEngine Ultra. Mehr als ein Dutzend integrierter Sensoren passen sich kontinuierlich und in Echtzeit an die Bewegungen der Nutzerinnen und Nutzer an und liefern genau die erforderliche Unterstützung - exakt zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort. Das Ergebnis sind gleichmäßige Schritte, ein geringerer Kraftaufwand und hohe Stabilität - selbst auf anspruchsvollem Terrain wie Schnee, Sand oder auf abschüssigem Gelände.Das Hypershell X Ultra setzt mit den neu entwickelten M-One-Ultra-Motoren einen neuen technischen Standard. Diese ermöglichen eine spürbare Reduzierung der körperlichen Belastung - um rund 39 % beim Radfahren und 20 % beim Gehen - sowie eine 63 % höhere Ausdauer der Hüft- und Oberschenkelmuskulatur. Die Motoren bieten 25 % mehr Leistung und erreichen damit eine Spitzenleistung von 1000 W.Durch ein verbessertes Energie- und Rückgewinnungssystem halten die Akkus deutlich länger. Ein Akku reicht für rund 42.000 Schritte. Mit den zwei mitgelieferten Akkus lässt sich eine Gehstrecke von bis zu 60 Kilometern zurücklegen - im Vergleich zu 17,5 Kilometern bei der vorherigen Generation.Bedienung und EinsatzmöglichkeitenDie AI MotionEngine Ultra passt sich jetzt noch präziser an den individuellen Gang an. Sie erkennt kleinste Bewegungsveränderungen und steuert die Unterstützung entsprechend.Neu ist auch die Anbindung an watchOS: Über die Hypershell+ App auf der Apple Watch können Nutzerinnen und Nutzer Modi wechseln, die Leistung einstellen und den Gerätestatus abrufen - auch ohne die Hände zu benutzen.Das Hypershell X Ultra bietet fünf neue Betriebsarten, die je nach Gelände und Aktivität gezielt unterstützen:- Descent Assist - entlastet die Knie beim Abstieg- Cycling+ - zusätzliche Unterstützung beim Radfahren- Running+ - mehr Schub beim Laufen oder Sprinten- Dune - bessere Stabilität auf Sand- Snow - Unterstützung beim Gehen durch SchneeFür alle Wetterbedingungen entwickelt - von Experten geprüftDas Hypershell X Ultra verfügt über ein leichtes, ergonomisches Design, das präzise aus Materialien in Luft- und Raumfahrtqualität gefertigt wurde. Diese Konstruktion sorgt für hohe Stabilität, ein geringes Gewicht von nur 1,8 kg und eine lange Lebensdauer. Das Outdoor-Exoskelett ist für den Einsatz bei allen Wetterbedingungen ausgelegt und damit ein zuverlässiger Begleiter für Outdoor-Aktivitäten jeder Art.Das Hypershell X Ultra ist das erste Outdoor-Exoskelett, dessen Leistungsangaben von der Société Générale de Surveillance (SGS) unabhängig geprüft und bestätigt wurden. Alle technischen Daten und Leistungswerte wurden durch externe Tests verifiziert, sodass Nutzerinnen und Nutzer auf die angegebenen Eigenschaften vertrauen können.Die Zukunft der ExoskeletteBisher waren die körperlichen Fähigkeiten des Menschen auch die Grenze des Machbaren. Hypershell will das ändern: Exoskelette sollen nicht länger schwere, extrem teure Industriemaschinen sein, sondern leichte, intelligente Hilfsmittel für den täglichen Einsatz. Entstanden ist eine tragbare Lösung, die die Bewegungen des Nutzenden intuitiv erfasst, sich in Echtzeit darauf einstellt und sich wie ein Teil des eigenen Körpers bewegt. So können Nutzerinnen und Nutzer längere Strecken zurücklegen, mehr entdecken und ihren Aktionsradius erweitern.Über HypershellHypershell wurde 2021 gegründet und ist ein Unternehmen für tragbare Robotik, das sich auf die Erweiterung der menschlichen Mobilität konzentriert. Seine intelligenten Exoskelette passen sich in Echtzeit an Gelände, Aktivität und Absicht an und sorgen für leichtere und natürlichere Bewegungen . Mit SGS-zertifizierter Leistung und mehr als 15.000 weltweit verkauften Einheiten verbessert Hypershell die menschlichen Fähigkeiten, anstatt sie zu ersetzen, und gestaltet eine Zukunft, in der tragbare Robotik für Erkundungen, Arbeit und Freizeit ebenso unverzichtbar wird wie ein Rucksack.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2766151/Compressed_HYPERSHELL.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2766152/Hypershell_Logo.jpgPressekontakt:Für mehr Informationen,schreiben Sie uns unter: hypershell@axicom.com