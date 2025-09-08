



MUNICH, Sept. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- "Europa ist eine weite Landschaft, und jedes Land hat seine eigenen Besonderheiten. Die Arbeit, die wir in jedem einzelnen Gebiet leisten, besteht darin, Netzwerke und Teams für jeden Markt vorzubereiten. In diesem Sinne arbeiten wir in der Schweiz, in Österreich, Deutschland, Tschechien, Polen und Ungarn. Es gibt noch viel zu tun, aber wir haben große Ambitionen und wir wollen in allen Bereichen relevant sein, die für unsere Kunden wichtig sind." Mit diesen Worten beschrieb MariaGrazia Davino, Regional Managing Director von BYD, die Expansion des Automobilherstellers in den zentraleuropäischen Raum. Davino sprach am Rande der von BYD organisierten Pressekonferenz auf der IAA Mobility 2025 in München.

"Für uns ist Europa die Gegenwart, und wir sind in dieser Richtung voll engagiert", fuhr die Managerin fort, bevor sie den Blick auf das neue Fahrzeug lenkte, das BYD auf der deutschen Messe vorstellte:

"Hier stellen wir unseren Kombi, den BYD Seal 6 DM-i Touring, vor. Es handelt sich um ein großes Super-Hybrid-Fahrzeug mit einer Reichweite von bis zu 1.350 Kilometern."

"Ein Auto, das nicht nur für Fahrer, sondern auch für Passagiere konzipiert wurde", schloss MariaGrazia Davino.

Ein Video zu dieser Pressemitteilung finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f69159e6-80dc-4a1e-9287-2c4948377b9a

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e65025f8-5916-47b7-81d0-5b127fccde0e