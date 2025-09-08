Die Aventus Maklergruppe ist weiterhin auf Expansionskurs. Nun hat sich das Maklerhaus Poser & Bahrs angeschlossen und wird Teil der Gruppe. Bei dem Unternehmen stehen die Absicherung von Spielwarenfachhändlern und Babyausstattern im Fokus. Nachdem erst vor ein paar Tagen bekannt wurde, dass das Fairsicherungsbüro Berlin Teil von Aventus wird, ist die Maklergruppe mit dem Anschluss des Maklerhauses Poser & Bahrs nun an einem weiteren Standort vertreten. Den vollständigen Artikel lesen ...
