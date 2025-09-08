China hat zuletzt für wichtige verteidigungsrelevante Rohstoffe Restriktionen verhängt - diese kritischen Metalle dürfen nicht für militärische Zwecke eingesetzt werden. Dazu gehören etwa Wolfram, Germanium, Gallium, Grafit, Indium und Molybdän. In NATO-Kreisen läuten die Alarmglocken: Erst kürzlich hatte das Bündnis 8 Waffensysteme - unter anderem Kampfflugzeuge - identifiziert, bei denen die Versorgung mit strategisch wichtigen Rohstoffen als kritisch gilt. In einer Analyse erkannte die NATO mehrere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
