Seit März ist die überarbeitete Version des Genesis GV60 bereits in ihrem Heimatmarkt Südkorea erhältlich. Pünktlich zur IAA Mobility kommt das elektrische SUV nun auch nach Deutschland. Der Startpreis liegt bei 53.500 Euro, die ersten Auslieferungen sollen noch im September erfolgen. Die erste Version des Genesis GV60 kam 2021 auf den Markt und wurde Anfang 2022 in Deutschland eingeführt. Im Januar 2025 wurden dann die ersten Bilder des Facelifts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
