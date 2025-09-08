Das Bayerische Wirtschaftsministerium kündigt einen neuen Förderaufruf für Speditionen an, die auf ihren Arealen die Errichtung von E-Lkw-Schnellladepunkten planen. Der 2023 eingerichteten Fördertopf wird zum dritten Mal aufgefüllt - diesmal beträgt das Budget 2,5 Millionen Euro. Das Wirtschaftsministerium des Freistaats gibt bekannt, dass "voraussichtlich am 29. September 2025" der dritte Förderaufruf im Rahmen der Förderrichtlinie "Nicht öffentlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net