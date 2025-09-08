Warum Stablecoins bei Unternehmen immer beliebter werden: Markt wächst jährlich um 28%

Der Stablecoin-Markt expandiert rasant und wird laut Weltwirtschaftsforum jährlich um 28% wachsen, mit einem aktuellen Volumen von rund 250 Milliarden USD. Nicht nur die US-Regierung zeigt Interesse an dieser Technologie zur Lösung ihres Schuldenproblems, sondern auch Unternehmen entdecken zunehmend die zahlreichen Vorteile, die Stablecoins für ihre Geschäftstätigkeit bieten.

Geschwindigkeit und Kosteneffizienz als Hauptvorteile

Eine der wichtigsten Gründe für die zunehmende Adoption der Stablecoins ist die Geschwindigkeit, mit welcher sich diese übertragen lassen. Während eine reguläre Banküberweisung 1 bis 2 Tage benötigt und dabei Liquidität bindet, ermöglichen Stablecoins eine direkte Verarbeitung. Insbesondere bei internationalen Überweisungen über das SWIFT-Netzwerk, die sonst noch mehr Tage in Anspruch nehmen können, macht sich dieser Vorteil deutlich bemerkbar.

Neben der Geschwindigkeit überzeugen auch die deutlich geringeren Kosten. Während andere Lösungen wie Kreditkarten höhere Gebühren verlangen, fallen für Stablecoins je nach Blockchain lediglich Transaktionskosten von weniger als 1 Cent bis zu rund 1 USD an. Dies kommt sowohl Unternehmen als auch Kunden zugute und macht Stablecoins zu einer attraktiven Alternative zu herkömmlichen Zahlungsmethoden.

Transparenz, Sicherheit und erweiterte Zielgruppen

Mit traditionellen Banküberweisungen sind auch manuelle Prozesse verbunden, die zu Verzögerungen und potenziellen Fehlern führen können. Im Unterschied dazu sind Blockchains mit ihren automatisierten Smart Contracts deterministisch - Transaktionen werden zuverlässig abgeschlossen, sobald sie auf der Chain bearbeitet wurden. Ein weiterer Vorteil liegt in der Programmierbarkeit, die komplexe Geschäftsprozesse durch Smart Contracts automatisieren kann, wodurch Arbeitsaufwand und Lohnkosten reduziert werden.

Stablecoins erweitern auch die Zielgruppe von Unternehmen erheblich. Menschen ohne Bankkonto können leichter auf Angebote zugreifen, die ihnen bisher verwehrt blieben. Zudem bieten Stablecoins direkten Zugang zum US-Dollar, was besonders für Menschen aus Ländern mit weniger stabilen Währungen attraktiv ist. Durch grenzüberschreitende Stablecoins wird dies deutlich einfacher möglich, selbst in Ländern mit strengen Währungskontrollen wie China, Argentinien und Venezuela.

Best Wallet sammelt 11 Millionen Dollar im Presale

Da Stablecoins immer stärker in alltägliche Zahlungen integriert werden, gibt es mittlerweile verschiedenste Varianten wie USDT, USDC sowie neue Projekte von XRP oder World Liberty Financial. Daher wird es entscheidend, eine Wallet zu verwenden, die sich nahtlos mit der Vielzahl von Stablecoins und anderen digitalen Assets nutzen lässt. Best Wallet hat aufgrund ihrer Unterstützung von mehr als 60 Blockchains und fortschrittlicher Infrastruktur eine wachsende Beliebtheit erfahren.

Dank der Einbindung von über 330 DeFi- und 30 Bridge-Protokollen erhalten Nutzer besonders niedrige Gebühren und hohe Ausführungsgeschwindigkeit. Die Best Wallet stellt mit ihrer Super-App bereits jetzt World Liberty Financial in den Schatten und könnte aufgrund ihres Entwicklungsvorsprungs eine vergleichbare Marktkapitalisierung erlangen. Im Presale wurden bereits 11 Millionen Dollar eingesammelt, wobei aktuelle Vorverkaufsinvestoren von einem potenziellen 91x-Gewinn profitieren könnten.

