Kryptomarkt in der Seitwärtsbewegung: Bitcoin und Ethereum zeigen weiterhin keine klare Richtung

Die großen Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum befinden sich weiterhin in einer Phase ohne klare Richtung. Während die Märkte in einem engen Korridor gefangen bleiben, warten viele Anleger auf entscheidende Bewegungen. Diese Unsicherheit führt dazu, dass Investoren vermehrt nach alternativen Projekten suchen, die größere Wachstumschancen bieten könnten.

Bitcoin verharrt im Niemandsland ohne entscheidende Ausbrüche

Die letzten Handelstage bei Bitcoin waren geprägt von kleinen Bewegungen ohne entscheidende Ausbrüche. Nach dem leichten Anstieg über eine diagonale Anstiegs-Linie kam es wie erwartet zu einem Rücksetzer. Dieses Szenario passt weiterhin ins Bild: Ein erneuter Test der tieferen Zone, bevor ein Schließen des Gaps erfolgen könnte. Sollte dieser Bereich angesteuert werden, bleibt ein Überlauf in Richtung Süden möglich.

Erst oberhalb von 113.500 US-Dollar wäre wieder Raum für einen stärkeren Impuls in Richtung 116.000 bis 118.000 US-Dollar. Auf der 4-Stunden-Basis bleibt vor allem der RSI spannend. Ein Bruch nach unten und ein Fall unter die Marke bei 46 könnte ein erstes Anzeichen für Schwäche sein. Solange das nicht passiert, verharrt der Markt in einem Niemandsland, in dem weder Long- noch Short-Positionen attraktiv erscheinen.

Ethereum bleibt ebenfalls ohne Dynamik gefangen

Auch bei Ethereum spielt sich ein ähnliches Bild ab. Der Versuch, aus der eingezeichneten Formation nach oben auszubrechen, scheiterte. Die Kursbewegungen bleiben in einem engen Korridor gefangen. Aufwärtsbewegung, Rücklauf, kleine Gegenbewegung - mehr ist bisher nicht zu sehen. Das Schließen des Gaps steht ebenso im Raum, bevor ein Abtauchen nach unten wieder wahrscheinlicher wird.

Der RSI auf 4-Stunden-Basis zeigt noch keine klare Schwäche. Solange er nicht nach unten bricht, kann es zu kleineren Anstiegen kommen. Dennoch ist das Risiko eines Abverkaufs hoch, sobald die Dynamik kippt. Das aktuelle Seitwärtsspiel macht deutlich, wie nervös die Märkte sind. Viele Trader meiden derzeit unnötige Risiken und fokussieren sich auf Kapitalerhalt, während sie die nächste echte Bewegung abwarten.

Bitcoin Hyper sammelt fast 15 Millionen US-Dollar im Presale

Während Bitcoin und Ethereum ohne Richtung auch den Daytradern graue Haare wachsen lässt, sammelt das Layer-2-Netzwerk Bitcoin Hyper weiter Kapital ein. Fast 15 Millionen US-Dollar sind im Presale bereits zusammengekommen. Das Besondere: Bitcoin Hyper verbindet die Sicherheit von Bitcoin mit der Geschwindigkeit der Solana Virtual Machine. Damit wird es möglich, Anwendungen zu betreiben, die bisher auf der Bitcoin-Blockchain undenkbar waren - von DeFi-Plattformen über NFT-Märkte bis hin zu Gaming-Apps.

Der Mechanismus ist einfach: Nutzer können ihre BTC über eine Bridge einbringen, im Hyper-Netzwerk als Wrapped-Version nutzen und später wieder in native Coins zurückführen. Auf diese Weise wird die zirkulierende Menge auf der Main Chain knapper, während Bitcoin gleichzeitig echte Anwendungsfälle auf Layer-2 erhält. Analysten sehen in dieser Entwicklung eine mögliche Ergänzung zum langfristigen Investmentnarrativ von Bitcoin. Die aktuelle Finanzierungsrunde läuft noch, bevor der nächste Preissprung schon in 20 Stunden ansteht.

