Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat am Montag an dem virtuellen Treffen der BRICS-Staats- und -Regierungschefs teilgenommen und dabei eine wichtige Rede gehalten.https://german.cgtn.com/2025/09/08/ARTI1757339191945635In seiner Rede stellte Xi drei Vorschläge vor:Erstens solle man am Multilateralismus festhalten und für internationale Gerechtigkeit eintreten, erklärte der chinesische Staatspräsident. Die Geschichte habe gezeigt, dass der Multilateralismus eine wichtige Säule des Weltfriedens und der Entwicklung sei. Seine Globale Verwaltungsinitiative ziele darauf ab, das gemeinsame Handeln aller Länder zu fördern, um ein gerechteres und vernünftigeres System der Global Governance aufzubauen.Zweitens solle man auf Offenheit und eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit drängen sowie die internationale Wirtschafts- und Handelsordnung schützen. Die wirtschaftliche Globalisierung sei ein unaufhaltsamer historischer Trend. Die Entwicklung aller Länder sei eng mit einem offenen und kooperativen internationalen Umfeld verbunden und ungeachtet der Veränderungen der internationalen Lage müsse das multilaterale Handelssystem mit der Welthandelsorganisation als Kernstück bewahrt und sich gegen alle Formen des Protektionismus gewehrt werden.Drittens solle man an Solidarität und Zusammenarbeit festhalten sowie Synergien für die gemeinsame Entwicklung schaffen. Auf die BRICS-Länder entfielen fast die Hälfte der Weltbevölkerung, 30 Prozent der Weltwirtschaft und ein Fünftel des Welthandels. Je enger die Zusammenarbeit zwischen den BRICS-Ländern sei, desto mehr Lösungen und bessere Ergebnisse würden sie bei der Bewältigung externer Risiken und Herausforderungen erzielen. China sei bereit, mit den anderen BRICS-Ländern zusammenzuarbeiten, um die pragmatische Zusammenarbeit zu vertiefen und mehr kooperative Errungenschaften in den Bereichen Wirtschaft und Handel, Finanzen, Wissenschaft und Technologie zu schaffen und so den Menschen aller Länder mehr und bessere Vorteile zu bringen.Solange die Mitglieder mit Engagement und gegenseitiger Unterstützung handelten, werde das BRICS-Schiff dem Test der internationalen Winde und Wolken standhalten können sowie immer stabil und weit reisen, so Xi Jinping.