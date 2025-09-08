Rund drei Milliarden Euro muss Alphabet wegen Wettbewerbsverstößen nach einer Strafe der EU-Kommission zahlen. Die Aktie hat aber bereits vergangenen Freitag kaum reagiert und zeigt sich auch zu Wochenbeginn wieder stabil. Eine neue Kaufempfehlung von Evercore mit hohem Kursziel kommt am Markt derweil gut an.Evercore hob das Ziel für die Alphabet-Aktie deutlich von 240 auf 300 Dollar an und stuft die Aktie entsprechend weiter mit "Outperform" ein. Eine Umfrage des Analysehauses zum Suchmaschinenmarkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär