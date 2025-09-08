Berlin (ots/PRNewswire) -ASTRAUX, eine in Dubai ansässige globale Lifestyle-Technologiemarke, definiert die Zukunft der urbanen Mobilität neu. Bei seiner mit Spannung erwarteten globalen Produkteinführung in Berlin stellte ASTRAUX drei einzigartige Designs vor, darunter sein trendiges Elektro-Kleinstauto für 5.999 Euro, das die Aufmerksamkeit auf sich zog.Die Markteinführung zog über 200 internationale Medienvertreter, Branchenführer und Tech-Influencer an, und 1,2 Millionen Zuschauer verfolgten den Livestream auf YouTube, TikTok und Instagram. Bei der Veranstaltung zur Markteinführung unterzeichneten zehn Partner vor Ort Aufträge über mehr als 30.000 ASTRAUX-Elektrofahrzeuge, was einen bedeutenden Meilenstein in der globalen Expansion der Marke darstellt.ASTRAUX Mini EV | 5.990 Euro definiert die Freude an urbaner Mobilität neuDer ASTRAUX Mini EV ist zu einem Frühbucherpreis von 5.990 Euro (Originalpreis 6.990 Euro) erhältlich und macht persönliche Mobilität zugänglich für die nächste Generation. Das kompakte, stilvolle Design zog sofort die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich, und die Fans stellten sich an, um Fotos zu machen und diese in den sozialen Medien zu teilen.Fahren ab 14 Jahren: In ausgewählten europäischen Ländern für Fahrer ab 14 Jahren zugelassenAuffälliges Design: Karosseriestruktur in Automobilqualität, Panoramaglasdach, 360°-Sicht.Unterhaltung auf Rädern: Integriertes Karaoke, Ambientebeleuchtung, App-Integration und schneller "Party Car"-Modus.Aimon-BegleitroboterEin interaktiver emotionaler KI-Begleiter, der auf Berührungen, Bewegungen und Stimmungen reagiert und dynamische Antworten sowie versteckte "Überraschungsmodi" bietet, wenn er mit einem anderen Gerät gekoppelt wird.ASTRAUX Smart GlassesDie ASTRAUX Smart Glasses (79 Euro) vereinen Stil und Funktionalität in einem leichten Design und bieten UV400-Sonnenbrillenschutz, KI-Interaktion, eine 8-Megapixel-Kamera für Aufnahmen aus der Ich-Perspektive, Open-Ear-Audio sowie eine Echtzeit-Integration von ChatGPT für Übersetzungen, Sprachsteuerung und die freihändige Erstellung von Inhalten.ASTRAUX MarkenvisionGeleitet von der Philosophie "Style it. Live it. Show it." inspiriert ASTRAUX weiterhin zu einem neuen globalen Lebensstil, in dem Technologie, Design und Erschwinglichkeit aufeinandertreffen und hochwertige urbane Mobilität für alle zugänglich wird.ASTRAUX gab bekannt, dass Berlin den Startschuss für seine Expansion in Europa darstellt und plant, durch lokale Partnerschaften, immersive Testfahrtprogramme und exklusive Vorbestellungskampagnen weiter zu wachsen.Sehen Sie sich die Aufzeichnung an und bestellen Sie jetzt vorSehen Sie sich die vollständige Aufzeichnung der Markteinführung in Berlin an und bestellen Sie noch heute ASTRAUX-Produkte vor:Aufzeichnung der Markteinführung: https://youtube.com/live/Hb7rYtoJaVo?feature=shareBestellen Sie den Mini EV vor:https://astra-ux.com/products/electric-mini-carhttps://fr.aliexpress.com/item/1005009863876683.html?gatewayAdapt=glo2fra4itemAdaptFolgen Sie uns auf den sozialen Netzwerken für die neuesten Updates:Instagram: @Astraux.global (https://instagram.com/Astraux.global)TikTok: @astrauxglobalFacebook: @Astraux.global (https://facebook.com/Astraux.global)Zeitlich begrenzte Einführungsangebote (bis 6. September, 23:59 CET)- 9,90 Euro Reservierungspass \u2192 Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz; Sie können jederzeit bis zum 4. Dezember stornieren.- ASTRAUX AL7 Early-Bird Preis: 7.990 Euro (regulär 8.990 Euro)- ASTRAUX AL6 Early-Bird Preis: 5.990 Euro (regulär 6.990 Euro)Medienkontakt:info@maktoumtech.comOffizielle Website: https://astra-ux.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2764963/ASTRAUX_Global_Launch_Event.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2764964/ASTRAUX_AL6_AL7.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/astraux-definiert-urbane-mobilitat-neu-sev-erschuttert-den-europaischen-markt-mit-einem-preis-ab-nur-5-999-euro-302549416.htmlOriginal-Content von: ASTRAUX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180621/6113607