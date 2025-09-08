Toronto, ON - 8. September 2025 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) ("Revival Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/revival-gold-inc/) freut sich, über den aktuellen Stand der Bohr- und Erschließungsaktivitäten auf seinem Goldprojekt Mercur ("Mercur" oder das "Projekt") im US-Bundesstaat Utah zu berichten.

Eckdaten der Bohrungen

- Die zwei bei Mercur in Betrieb befindlichen Bohrgeräte haben seit Juli ca. 3.200 Bohrmeter eines für dieses Jahr bei Mercur geplanten 13.000 Meter umfassenden Bohrprogramms niedergebracht.

- Es wurden sechs Kernbohrlöcher mit PQ-Durchmesser niedergebracht, um Material aus den östlichen Wänden der Tagebaugruben Main Mercur und dem Gebiet Rover für Untersuchungen zur Säulenlaugung zu gewinnen. Zweiundzwanzig RC-Bohrlöcher wurden zur Ergänzung der historischen Bohrungen in den Gebieten Marion Hill und Rover absolviert (Abbildung 1).

- Die Bohrkern- und Gesteinssplitterprotokollierung ist im Gange, wobei Revival Gold in dieser Saison die geowissenschaftliche Plattform von Datarock Pty Ltd einsetzt, um Bilder der Gesteinssplitterablage zu verarbeiten und die Daten mithilfe von maschinellem Lernen auszuwerten. In zwei Kernbohrlöchern wurden Bilder mit einem optischen Televiewer aufgenommen, um die geotechnischen Studien für das Projekt zu unterstützen.

- Beim Analyselabor von ALS wurden 1.300 Proben aus sechzehn Bohrlöchern eingereicht.

- Die RC-Bohrungen sind in erster Linie Ergänzungsbohrungen im Bereich der vermuteten Mineralressourcen im Gebiet Rover, wobei einige Bohrlöcher geplant sind, um mögliche Erweiterungen außerhalb der bestehenden Mineralressourcen zu erproben.

- Schwerpunkt der Kernbohrungen ist weiterhin die Gewinnung von repräsentativen metallurgischen Proben im gesamten Gebiet Main Mercur. Die Durchführung der geplanten Kernbohrungen bei South Mercur in diesem Jahr steht nach wie vor unter dem Vorbehalt des Erhalts der Genehmigung durch die Öl-, Gas- und Bergbaubehörde von Utah.

Eckdaten der Erschließungsaktivitäten

- Revival Gold hat die Firmen Stantec Consulting Services Inc. und KTW Environmental Consultants LLC mit der Bewertung der bestehenden ökologischen Grundlagendaten, der Ermittlung des Bedarfs an ergänzenden Grundlagendaten und der Erarbeitung von grundlegenden Arbeitsplänen beauftragt.

- Kappes, Cassiday & Associates wurde mit der Beaufsichtigung der Entnahme von metallurgischen Proben, der Planung metallurgischer Mischproben für zukünftige metallurgische Untersuchungen und der Absprache mit unserem für das Genehmigungsverfahren zuständigen Team betraut, um eine Projektbeschreibung und einen Projektplan zu erarbeiten, sodass der Zeitrahmen für den Projektgenehmigungsprozess und die Wirtschaftlichkeit des Projekts optimiert werden können.

- Subterra LLC wurde mit der Unterstützung der Erhebung geotechnischer Daten bei den Bohrungen und der Entwicklung von geotechnischen Tagebaumodellen auf Vormachbarkeits-("PFS")-Niveau beauftragt.

- Die Verfeinerung und Aktualisierung der 3D-Modelle für die Schätzung der Mineralressourcen im Vorfeld einer PFS wird von RESPEC Company LLC verantwortet.

"Mit den zwei in Betrieb befindlichen Bohrgeräten - ein drittes ist auf dem Weg - haben wir bereits ein Viertel des für dieses Jahr bei Mercur geplanten 13.000 Meter umfassenden Bohrprogramms absolviert", so Hugh Agro, President und CEO. "In der Zwischenzeit konnten wir die wichtigsten Mitglieder des Beraterteams für die Erschließung von Mercur unter der Leitung von John Meyer, unserem VP, Engineering & Development, zusammenbringen, um die mögliche Durchführung einer PFS und die offizielle Beantragung einer Bergbaugenehmigung im Jahr 2026 vorzubereiten. Die ersten Analyseergebnisse aus dem Bohrprogramm werden im weiteren Verlauf des Herbstes erwartet", fügt Agro hinzu.

Abbildung 1: Bohrplan bei Main Mercur (abgeschlossene Bohrlöcher sind nummeriert)

Das Konzessionsgebiet Mercur umfasst Anteile, die in Option von Barrick Resources (USA) Inc. und anderen Unternehmen gehalten werden. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem NI 43-101-konformen technischen Bericht des Unternehmens zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung des Goldprojekts Mercur, Tooele & Utah Counties, Utah, USA, erstellt von Kappes, Cassiday & Associates und RESPEC Company LLC, datiert 2. Mai 2025 (die "PEA").

Qualifizierte Sachverständige

Die technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn John Meyer, P.Eng., einem qualifizierten Sachverständigen (QP) und Vice President, Engineering and Development des Unternehmens, und Herrn Dan Pace, RM SME, einem QP und Chief Geologist des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist eines der größten Erschließungsunternehmen für reine Goldminen in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah sowie die Vorbereitungen für die Bergbaugenehmigung und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel "RVG" und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel "RVLGF". Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto (Kanada), sein Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hugh Agro, President & CEO oder Lisa Ross, Vice President & CFO

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com.

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine historischen Fakten dar. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören Schätzungen und Aussagen, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich Aussagen, die besagen, dass das Unternehmen oder das Management das Eintreten eines bestimmten Zustands oder Ergebnisses erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind möglicherweise an Begriffen wie "glaubt", "erwartet", "rechnet mit", "schätzt", "kann", "könnte", "würde", "wird", oder "plant" zu erkennen. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen beruhen und sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Aussagen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen in Bezug auf die Explorations-, metallurgischen, genehmigungsbezogenen und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens; die Ziele und erwarteten Ergebnisse des geplanten Bohr- und Erschließungsprogramms auf Mercur; und die Erwartung, dass das Unternehmen mit der Durchführung einer möglichen PFS und der formellen Stellung eines Antrags auf Erteilung einer Bergbaugenehmigung für das Projekt fortfahren wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden und sollten nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, die Erschließung seiner Mineralkonzessionsgebiete zu finanzieren; die Ungewissheit, ob auf den Mineralexplorations- und Erschließungskonzessionsgebieten des Unternehmens jemals eine Produktion stattfinden wird; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktion auf den Projekten aufzunehmen und wesentliche Einnahmen zu erzielen oder eine angemessene Finanzierung für seine geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Annahmen, die den Ressourcen- und Reservenschätzungen zugrunde liegen; Bergbau- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur, Unfällen, Ausfällen von Ausrüstungen, Arbeitskonflikten, schlechtem Wetter, Nichteinhaltung von Umwelt- und Genehmigungsauflagen oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen bei der Erschließung, dem Bau oder der Produktion; die Geologie, der Gehalt und die Kontinuität der Minerallagerstätten des Unternehmens; Ungewissheiten in Bezug auf den Erfolg von Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Genehmigungsfristen, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen, Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und geologischen Tests sowie die Schätzung von Reserven und Ressourcen, unerwartete Kostensteigerungen bei den geschätzten Kapital- und Betriebskosten; die Notwendigkeit, Genehmigungen und behördliche Zulassungen einzuholen; wesentliche nachteilige Änderungen, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; das Versäumnis von Vertragspartnern des Unternehmens, vereinbarungsgemäß zu erfüllen; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Versäumnis von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Auflistungen anderer Risiken und Ungewissheiten, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens offen gelegt werden, einschließlich des jüngsten jährlichen Informationsformulars und des Lageberichts (Management Discussion and Analysis), die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Themen zu kommentieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80951Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80951&tr=1



