Der Bitcoin steht aktuell ein gutes Stück von seinen Allzeithochs entfernt, doch jetzt könnte sich eine Kaufchance bieten! Darum soll die Kryptowährung bald um +80 Prozent steigen und darum hat ein Bitcoin-Bulle jetzt massiv zugegriffen. Der Bitcoin hat zuletzt etwas Federn gelassen und ist auf aktuell 111.000 US-Dollar abgesackt. Allerdings könnte sich jetzt eine Kaufchance bieten, meint zumindest der bekannte Experte Tom Lee von Fundstrat. Bitcoin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE