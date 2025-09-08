© Foto: Uncredited - PoolDer ehemalige Chefökonom der Weltbank und Nobelpreisträger John Stiglitz kritisiert die Zölle von US-Präsident Trump scharf. Der US-Ökonom ließ an US-Präsident Donald Trumps Zöllen kein gutes Haar. "Was er nicht versteht, ist, dass es eine Weile dauert, bis Unternehmen ihre Lieferketten anpassen. Kurzfristig bleiben die alten Lieferketten bestehen, und dann zahlt man die hohen Zölle". Er meint, dass die Unternehmen aber Wege finden werden, die hohen Zölle zu umgehen. "Aber wissen Sie, das ist wie die Schwerkraft. Unternehmen werden Wege finden, Waren zu den niedrigsten Zollsätzen zu importieren, und sobald das passiert, sinken die Zolleinnahmen", fuhr Stiglitz fort. …Den vollständigen Artikel lesen ...
