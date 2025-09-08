

Stockholm, 8. September 2025 - Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT" und Börse Stuttgart: "EBM"; kurz: "Eurobattery Minerals" oder das "Unternehmen") gibt hiermit das vorläufige Ergebnis der Bezugsrechtsemission von Anteilen bekannt, wie vom Aufsichtsrat am 14. Juli 2025 vorgeschlagen und von einer außerordentlichen Hauptversammlung am 14. August 2025 beschlossen (die "Bezugsrechtsemission"). Das vorläufige Ergebnis zeigt, dass insgesamt 116.913.862 Anteile, entsprechend etwa 26,8 Prozent der Bezugsrechtsemission, mit und ohne Unterstützung durch Anteilsrechte gezeichnet wurden. Dem vorläufigen Ergebnis zufolge wird die Bezugsrechtsemission dem Unternehmen einen Erlös von ca. 21,0 Mio. SEK vor Emissionskosten und vor Aufrechnung von Ansprüchen einbringen. Vorläufiges Ergebnis der Bezugsrechtsemission Die Zeichnungsfrist für die Bezugsrechtsemission endet heute am 8. September 2025. Das vorläufige Ergebnis zeigt, dass 97.526.092 Anteile, die ungefähr 22,4 Prozent der Bezugsrechtsemission entsprechen, mit Anteilsrechten in der Bezugsrechtsemission gezeichnet wurden. Darüber hinaus liegen Zeichnungsanträge für 19.387.770 Anteile ohne Anteilsrechte vor, was etwa 4,4 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht. Somit deutet das vorläufige Ergebnis darauf hin, dass die Bezugsrechtsemission mit und ohne Anteilsrechte zu etwa 26,8 Prozent gezeichnet ist. Abonnement ohne Vorzugsrechten Die Zeichnungsfrist für die Bezugsrechtsemission läuft vom 25. August 2025 bis zum heute, 8. September 2025 (einschließlich). Daher ist die Zeichnung von Anteilen ohne Vorzugsrechte im Rahmen der Bezugsrechtsemission über die Emissionsseite der Mangold Fondkommission AB bis zum 8. September 2025, 23:59 Uhr, möglich. Diese Seite findet man hier . Zuteilung der ohne Anteilsrechte gezeichneten Aktien Die Zuteilung der ohne Bezugsrecht gezeichneten Aktien erfolgte gemäß den Grundsätzen, die im Informationsdokument des Unternehmens vom 21. August 2025 im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission dargelegt sind. Die Bekanntmachung einer solchen Zuteilung erfolgt gesondert durch eine Abrechnungsmitteilung. Als Nominee registrierte Aktionäre erhalten eine Zuteilungsbenachrichtigung gemäß den Anweisungen des jeweiligen Nominees. Endergebnis und Handel mit bezahlten gezeichneten Anteile ("BTU") Das endgültige Ergebnis der Bezugsrechtsemission wird voraussichtlich am 10. September 2025 bekannt gegeben. Der letzte Handelstag in BTU wird voraussichtlich in der Kalenderwoche 41 des Jahres 2025 sein. Der Handel mit den neu gezeichneten Aktien mit und ohne Anteilsrechte wird voraussichtlich in oder um die Kalenderwoche 41 des Jahres 2025 an der Nordic SME Sweden beginnen. Berater Mangold Fondkommission AB fungiert als Finanzberater und Foyen Advokatfirma i Sverige KB als Rechtsberater des Unternehmens im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission. Über Eurobattery Minerals Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa hinsichtlich des verantwortungsvollen Abbaus von Mineralien autark zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher Bergbauprojekte in Europa, um kritische Rohstoffe zu liefern und so zu einer saubereren und gerechteren Welt beizutragen. Bitte besuchen Sie eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn . Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, die Eurobattery Minerals AB gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung offenlegen muss. Die Informationen wurden durch die unten genannte Kontaktperson zur Veröffentlichung am 8. September 2025 um 19:15 Uhr MESZ bereitgestellt. Kontakte Roberto García Martínez - CEO

E-mail: info@eurobatteryminerals.com Kontakt Investor Relations E-mail: ir@eurobatteryminerals.com Mentor Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB Tel.: +46 (0)8 604 22 55 E-mail: info@augment.se 