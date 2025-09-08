Der Einstieg des Motorenbauers Deutz in das Rüstungsgeschäft hat die Aktie zuletzt beflügelt und fast bis an die 10 Euro-Marke geführt. Nach Börsenschluss hat der SDAX-Konzern am Montag nun aber eine Kapitalerhöhung für den neuesten Zukauf angekündigt - was die Aktie auf Tradegate unter Druck setzt.Deutz will mit der Kapitalerhöhung den Kauf des Drohnenantriebsspezialisten Sobek finanzieren. Eine entsprechende Maßnahme war bereits bei der Ankündigung der Übernahme in Aussicht gestellt worden. Nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär