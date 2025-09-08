© Foto: John Minchillo/APÜber ein saisonales Produktportfolio und kundenfreundlichere Filialen will die Kaffeekette den Turnaround schaffen.Starbucks verlor in den letzten Quartalen viele Kunden. Diesen negativen Trend will das Unternehmen jetzt mit einem 'Back to Starbucks'-Turnaround beenden. 1000 Café-Renovierungen sollen dabei bis Ende 2026 vollzogen werden. Außerdem will das Unternehmen seinen Fokus zukünftig stärker auf ein saisonales Produktangebot richten. Das Problem der Kundenabwanderung war hausgemacht: Die Sitzplätze in den Filialen wurden weniger, der Lärm nahm zu und grelles Licht bot weniger Lust zum Verweilen. Doch daraus will die Kaffeekette jetzt gelernt haben, weshalb mehr …Den vollständigen Artikel lesen ...
