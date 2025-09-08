Bitcoin erhält weniger institutionelle Unterstützung, während schnellste L2 mit ICO 14,5 Mio. USD erreicht

Die Bitcoin-Nachfrage durch die Institutionen hat im August abgenommen, da die Unternehmen vorerst vorsichtiger geworden sind. Jedoch entwickelt sich die Nachfrage nach der schnellsten Bitcoin-Skalierungslösung in die entgegengesetzte Richtung.

So konnte das Projekt mit seinem Fundraising bisher über 14,5 Mio. USD einnehmen, was zeigt, dass die Institutionen zwar noch zögern, die Kleinanleger jedoch schon den nächsten potenziellen Katalysator für den Bullenmarkt ausfindig gemacht haben.

Der Grund für das große Interesse an Bitcoin Hyper ist die nutzungsorientierte Nachfrage nach BTC, welche sich die Anleger durch sie versprechen. So sind mithilfe der Layer-2 dApps und völlig neue Anwendungsmöglichkeiten umsetzbar, was auf der Layer-1 von Bitcoin nie möglich war.

Manche haben in HYPER sogar ihre zweite Chance erkannt, nachdem sie die lebensverändernden Renditen von BTC verpasst haben. Dieses Mal ist es jedoch ein fortschrittliches Web3-Ökosystem, welches sich das enorme Wachstumspotenzial von zahlreichen Billionenmärkten zunutze machen kann.

In der aktuellen Vorverkaufsphase ist der HYPER-Coin noch für die nächsten 10 Stunden für einen Preis von 0,012875 USD erhältlich. Danach wird die nächste Phase eingeleitet und mit ihr eine weitere Preiserhöhung durchgeführt.

Nun bietet sich für Interessierte die letzte Chance, um sich diesen niedrigen Verkaufspreis zu sichern. Sobald dieser von den Börsen eingeführt wurde, könnte sich die hohe Nachfrage während des Presales auch dort fortsetzen und schnell neue Allzeithochs möglich machen, insbesondere bei Listungen der großen CEXs.

Bitcoin-Käufe der Institutionen verlangsamen sich, was neue Katalysatoren erforderlich macht

Die On-Chain-Daten von CryptoQuant offenbaren, dass sich die Bitcoin-Investments der Institutionen und Unternehmen zuletzt verlangsamt haben, da sie nicht mehr so aggressiv wie zu Jahresbeginn akkumulieren.

Strategy Inc. hat zuletzt weitere 1.200 BTC hinzugefügt, während es bei anderen Unternehmen durchschnittlich 343 BTC waren. Aber auch bei den Mittelflüssen der Krypto-ETFs lässt sich seit Ende Juli eine Schwäche erkennen.

Bemerkenswert sind ebenso die hohen Abflüsse der Bitcoin-ETFs am 18. August, welche mit 1 Mrd. USD einen der stärksten Abzüge des Jahres ausmachen.

https://coinmarketcap.com/etf/bitcoin/

Aufgrund der geringeren Nachfrage oszilliert Bitcoin nun in einer Seitwärtsphase im Bereich von 111.000 USD, was über die vergangenen zwei Wochen einem Verlust von rund 0,6 % und im Monatsvergleich von 4,7 % entspricht.

Vielen ist es bewusst, dass Unternehmen Bitcoin vor allem als Inflationsschutz und langfristigen Wertspeicher kaufen. Trotzdem hat sich Gold zuletzt stärker entwickelt, das neben der Rolle als Wertspeicher auch noch andere industrielle und kulturelle Verwendungszwecke hat.

Im Gegensatz dazu wird Bitcoin bisher noch primär als ein Wertspeicher genutzt. Schließlich kann man ihn nicht wie Schmuck tragen. Sollte BTC also wirklich die Rolle des Edelmetalls herausfordern, wird ein Nutzen gebraucht, der über die Eigenschaft als Wertspeicher hinausgeht.

Genau in dieser Hinsicht kann Bitcoin Hyper helfen. Denn durch diese Erweiterung soll BTC deutlich nützlicher werden, sodass er nicht mehr nur ein Prestigeobjekt für Institutionen und Kleinanleger ist.

Bitcoin Hyper ist die beste Lösung für das Blockchain-Trilemma

Auf der in der Sicherheit von BTC verankerten Layer-2 Bitcoin Hyper können Anwendungen für zahlreiche Kryptosektoren erstellt werden, was auf der Basischain in dieser Weise nicht möglich ist.

Für diesen Zweck wird die SVM (Solana Virtual Machine) eingebunden. Damit können die Smart Contracts und dApps mit derselben Engine ausgeführt werden, welche auch hinter der Solana-Blockchain steckt.

Auf diese Weise werden sehr niedrige Gebühren und eine hohe Geschwindigkeit erreicht, während gleichzeitig von der beispiellosen Sicherheit von Bitcoin profitiert wird. Somit löst Bitcoin Hyper auch das Blockchain-Trilemma.

Durch dieses Design ist es zudem möglich, dass die Solana-Entwickler ihre Anwendungen mit nur minimalen Änderungen in das Ökosystem von Bitcoin Hyper einbringen können. Dies ermöglicht, dass das Angebot der Layer-2 schnell erweitert werden kann.

Zugänglich wird das neue Bitcoin-Ökosystem über die Canonical Bridge. Über diese lassen sich Bitcoins durch das Sperren auf die Layer-2 übertragen, wobei BTC auf dieser von einer gewrappten Version repräsentiert wird, welche beim Verlassen der Skalierungslösung vernichtet wird, während die ursprünglichen BTC wieder freigeschaltet werden.

Durch dieses Verfahren wird die zusätzliche Nützlichkeit von Bitcoin freigeschaltet, während die Nutzer eine schnelle Ausführungsebene verwenden. Aus Gründen der Sicherheit und der Abrechnung werden alle Daten auf der Bitcoin-Basischain gespeichert und abgerufen.

Aufgrund dieser Technologie sagen einige Analysten, dass Bitcoin Hyper das Beste aus beiden Welten der Kryptowährungen vereint und deswegen eine der besten Antworten auf das bekannte Blockchain-Trilemma von Vitalik Buterin ist.

https://twitter.com/BTC_Hyper2/status/1964736125286896102

Deswegen stellt Bitcoin Hyper eine so große Chance dar

Ein großer Vorteil von Bitcoin Hyper ist die bereits erwähnte Integrationsmöglichkeit von bestehenden Anwendungen in das eigene Ökosystem. Damit lassen sich die Solana-dApps in der gewohnten Geschwindigkeit ausführen, während gleichzeitig von der Sicherheit von Bitcoin profitiert wird, der aufgrund der hohen Dezentralisierung die sicherste und zensurresistente Blockchain bietet.

Allerdings profitiert nicht nur BTC von dieser Technologie. Denn es wird auf diese Weise ebenfalls für eine natürliche Nachfrage nach dem nativen HYPER-Coin gesorgt, der auch für Gebühren, Staking und Governance verwendet wird. Somit stellt BTC zwar das primäre Tauschmittel dar, jedoch treibt HYPER das Ökosystem der Layer-2 an.

Deswegen wird Bitcoin Hyper von den Anlegern auch als eine zweite Chance für Bitcoin verstanden. Wenn HYPER zum Zentrum der dApps wird, sorgt er für eine Reihe von Diensten, welche die Nachfrage nach Bitcoin steigern.

In diesem Zusammenhang sei nur erwähnt, dass der DeFi-Sektor auf der Solana-Blockchain derzeit 11,2 Mrd. USD gebunden hat. Sofern nur ein kleiner Anteil von etwa ein Viertel in HYPER fließen sollte, könnte dies zu bedeutenden Anstiegen des Bitcoin-Volumens führen, was nicht auf die Eigenschaft als Wertspeicher zurückzuführen ist.

Allerdings handelt es sich dabei nur um einen einzelnen Sektor. Berücksichtigt man den Rest der Kryptoindustrie wie Gaming, NFTs, Tokenisierung, KI, dezentrale Identitäten und mehr, so wird einem erst das Ausmaß bewusst.

https://defillama.com/chain/solana

Darauf stützt auch der bekannte Krypto-Analyst Crypto Gains seine Prognose. So geht er davon aus, dass Bitcoin Hyper um 100x an Wert gewinnen kann.

15 Mio. USD könnten schon in zwei Tagen erreicht werden

Der Vorverkauf von Bitcoin Hyper hat durchschnittlich 150.000 USD pro Tag eingeworben und zuletzt noch einmal an Zugkraft gewonnen. Denn nun fokussieren sich die Kryptoinvestoren verstärkt auf die Altcoins, sodass HYPER mit seinem Vorverkauf schon in den nächsten zwei Tagen die Marke von 15 Mio. USD überschreiten könnte.

Sofern Sie ein Teil der Krypto-Geschichte werden und den HYPER-Coin schon während des Vorverkaufs erwerben wollen, finden Sie diesen auf der offiziellen Website. Dort werden für die Zahlung SOL, ETH, USDT, USDC, BNB und Fiatwährungen akzeptiert. Die neu gekauften Coins können Sie auch schon für eine dynamische Rendite von 76 % pro Jahr staken.

Für eine optimale Erfahrung während des Presales wird die Nutzung der Best Wallet empfohlen. Denn diese bietet einige besondere Funktionen und Vorteile für Vorverkäufe, die es in anderen E-Portemonnaies nicht gibt. In diesem finden Sie Bitcoin Hyper unter der Kategorie "Upcoming Tokens".

Verpassen Sie keine wichtigen Ankündigungen von HYPER, indem Sie dem Projekt über Telegram und X folgen.

