KBI Biopharma, Inc. (KBI), ein Unternehmen von JSR Life Sciences und cGMP-konforme Auftragsentwicklungs- und Produktionsorganisation (CDMO), und Infinimmune, Inc., ein Biotechnologieunternehmen und Wegbereiter in der Entdeckung und Entwicklung von humanen Antikörpern, haben ihre Zusammenarbeit bekannt gegeben, um die Produktion des führenden humanen monoklonalen Antikörperprogramms ("IFX-101") von Infinimmune voranzutreiben.

Der erste Antikörper der Therapeutika-Entwicklungspipeline von Infinimmune, IFX-101, zielt auf die atopische Dermatitis ab und wurde entwickelt, um eine überlegene Wirksamkeit bei verlängerten Dosierungsintervallen für eine höhere Lebensqualität der Patienten zu erreichen. Durch die Gewinnung von Antikörpern aus dem menschlichen Immunsystem nutzt Infinimmune ein natürlich optimiertes, sicheres und wirksames therapeutisches Reservoir statt einer kompletten Neuentwicklung. Die GLIMPSE-Plattform von Infinimmune ein Protein-Sprachmodell, das ausschließlich mit nativen humanen Antikörpersequenzen trainiert wurde lernt aus Millionen erfolgreicher Immunantworten, um extrem wirksame Antikörper zu entwickeln, die bewährte evolutionäre Strategien mit verbesserten biologischen Eigenschaften einsetzen. Auf dieser Kombination gründet eine leistungsstarke Plattform, die im Bereich der Biologika einzigartig ist.

"Wir begrüßen die Partnerschaft mit KBI Biopharma, um unser führendes Antikörperprogramm zu beschleunigen", so Dr. Wyatt McDonnell, CEO und Mitbegründer von Infinimmune. "Durch die Kombination unserer Plattformen Anthrobody® und GLIMPSE mit der Entwicklungs- und Fertigungskompetenz von KBI sind wir gut aufgestellt, um rasche Fortschritte auf dem Weg zu klinischen Studien zu erzielen. Unser Human-First-Ansatz ermöglicht uns, das zu liefern, was Patienten wirklich brauchen: effektivere Behandlungen bei mehr Komfort. Diese Zusammenarbeit ist ein bedeutender Schritt für unser Ziel, den dringenden Bedarf von Patienten mit transformativen Human-First-Antikörpern zu decken."

"KBI ist stolz darauf, Infinimmune dabei unterstützen zu können, Biologika zu transformieren und sicherere, wirksamere Antikörpertherapien bereitzustellen", erklärt Katie Edgar, Chief Business Officer bei KBI Biopharma. "Durch die Bündelung der hochmodernen Antikörperforschung von Infinimmune mit der umfangreichen Expertise von KBI wird unsere strategische Partnerschaft in der Entwicklung und Produktion zu erheblichen Synergieeffekten führen."

Das IFX-101-Programm wird im Cell Line Development Center of Excellence von KBI in Genf, Schweiz, unter Einsatz der von Selexis unterstützten, hochmodernen Plattform SUREmAb von KBI zur Entwicklung und Produktion monoklonaler Antikörper vorangetrieben.

Über Infinimmune

Infinimmune ist ein Biotechnologieunternehmen, das einen neuartigen Ansatz für die Erforschung und Entwicklung von Antikörpermedikamenten verfolgt. Infinimmune wurde von einem erstklassigen, multidisziplinären Team aus Wissenschaftlern und Technologen gegründet und revolutioniert die Antikörperforschung mit einer umfassenden Plattform zur Entwicklung von Antikörpertherapien, die unmittelbar aus dem menschlichen Immunsystem gewonnen werden. Diese echten humanen Antikörper wurden entwickelt, um neue und existierende Zielmoleküle mit höherer Sicherheit und Wirksamkeit zu bekämpfen. Infinimmune ist dabei, eine eigene Pipeline von Arzneimittelkandidaten aufzubauen und schließt Partnerschaften mit Pharmaunternehmen, um deren Antikörperprogramme voranzubringen, ihre Pipelines zu füllen, neue Patienten zu erreichen und neue Indikationen abzudecken. Weitere Informationen erhalten Sie unter infinimmune.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn und @infinimmune.

Über KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc. ist ein Unternehmen von JSR Life Sciences. Als globales Unternehmen für die Auftragsentwicklung und -herstellung (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) stellt es zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine umfassende Expertise und vollständig integrierte Dienstleistungen für eine beschleunigte Arzneimittelentwicklung und Biologika-Herstellung für Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften bereit. Als weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Säugetierzelllinien mit erstklassiger modularer Technologie und hochspezialisierten Lösungen ermöglicht KBI der Life-Science-Branche die schnelle Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung innovativer Arzneimittel und Impfstoffe. KBI arbeitet eng mit jedem seiner mehr als 500 Kundenpartner zusammen, um die Entwicklungsprogramme für Arzneimittel zu personalisieren und zu beschleunigen.

Globale Partner nutzen die Technologien von KBI, um mehr als 170 Arzneimittelkandidaten in der präklinischen und klinischen Entwicklung sowie die Herstellung von zehn kommerziellen Produkten voranzutreiben. Aufbauend auf erstklassigen Analysefähigkeiten und umfassender wissenschaftlicher und technischer Expertise bietet KBI robuste Prozessentwicklung sowie klinische und kommerzielle cGMP-Herstellungsdienstleistungen für Säugetier- und Mikrobenprogramme. KBI ist für seine anspruchsvolle Fertigung bekannt und hilft seinen Partnern, Arzneimittelkandidaten auf den Markt zu bringen. KBI bedient seine globalen Kunden an sechs Standorten in Europa und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.kbibiopharma.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250908114839/de/

Contacts:

KBI Biopharma Unternehmenskontakt

David Self

KBI Biopharma, Inc.

dself@kbibiopharma.com

KBI Biopharma Medienkontakt

Blair Ciecko

CG Life

bciecko@cglife.com

Infinimmune Medienkontakt

Kimberly Ha

KKH Advisors

kimberly.ha@kkhadvisors.com

917-291-5744