Die Star-Investorin Cathie Wood von ARK-Invest hält an ihrer Wette fest, dass Bitcoin weiterhin besser abschneiden wird als Gold.In einem neuen Video-Update auf YouTube erklärt die Chefin von ARK-Invest, dass der Aufwärtstrend von Bitcoin im Vergleich zum goldenen Edelmetall trotz einer jüngsten Korrektur ungebrochen ist. Allerdings weist Wood darauf hin, dass der Rückgang des Bitcoin-zu-Gold-Verhältnisses darauf hindeuten könnte, dass das Edelmetall "etwas signalisiert": "Der Aufwärtstrend von Bitcoin gegenüber Gold ist ungerochen, aber es gab einen Rückschlag, da sich Bitcoin beruhigt hat und Gold weiter gestiegen ist. Unsere Wette ist, dass Bitcoin diesen Aufwärtstrend langfristig …Den vollständigen Artikel lesen ...
