Wall Street Pepe verbrennt 3 Mrd. WEPE - Solana-Übernahme schreitet voran

Der Plan von Wall Street Pepe, die Solana-Blockchain zu übernehmen, macht große Fortschritte, während das Projekt weitere 3 Mrd. WEPE-Coins auf Ethereum vernichtet hat. Diese sind auf den Burningsmechanismus der Ethereum-Blockchain zurückzuführen, welcher seit dem 19. August durch die Käufe der Investoren ausgelöst wird.

Als Nächstes steht das TGE (Token Generation Event) an. Trotzdem wird das Burning damit noch nicht beendet. Denn das Verfahren wird so lange fortgesetzt, bis alle Coins nur noch auf der Solana-Chain vorhanden sind.

Wer sich vor dem TGE noch eine frühe Zuteilung der WEPE-Coins auf Solana sichern will, kann dies nun noch tun. So wird der Token derzeit über die offizielle Website des Projektes für einen Preis in Höhe von 0,001 USD angeboten.

Investoren kaufen nun vor dem TGE und der Angebotsverknappung

Ein Unterschied von Wall Street Pepe zu anderen Fröschen der Kryptoindustrie ist, dass sein Kopf mit jeder Menge Wissen über den Krypto-Markt gefüllt ist. Zwar erreicht sein Cousin Pepe eine Bewertung in Höhe von 4 Mrd. USD, jedoch zeigt WEPE deutlich größere Ambitionen, was die Migration auf Solana beweist.

Schließlich handelt es sich bei Ethereum um eine langsame und teure Blockchain. Dies ist auch der Grund, weshalb sich Solana zur führenden Chain für Memecoins entwickelt hat, wobei der Sektor derzeit auf ihr 12 Mrd. USD ausmacht. Denn die Launchpads florieren aufgrund der niedrigen Gebühren und der hohen Geschwindigkeit.

Aus diesem Grunde passt Solana auch deutlich besser zu Wall Street Pepe, der seinen Mitgliedern über den Alpha-Chat bereits Investmentmöglichkeiten mit Renditen zwischen 500 und 1.000 % aufgezeigt hat.

Wenn sich diese Handels-Setups auf Solana ohne die Verzögerung von Ethereum handeln lassen, wird WEPE von einem Signal zu einem unverzichtbaren Asset, auf welches sich die Trader verlassen können.

Alle Käufe während der Frühphase sorgen für eine Vernichtung der WEPE-Coins auf Ethereum. Auf diese Weise verteilt sich das Angebot der insgesamt 200 Mrd. Token über die beiden Chains. Dabei wurden über die vergangenen zwei Wochen 1,5 % des Ethereum-Angebots vernichtet.

Aber auch nach dem TGE lassen sich die WEPE-Coins der beiden Chains weiterhin im Verhältnis von 1:1 tauschen. Damit wird für eine reibungslose Migration gesorgt, während gleichzeitig die Integrität des Angebots geschützt wird.

NFT-Kollektion von Wall Street Pepe erzielt Volumen von 30.000 USD

Am 29. August hat Wall Street Pepe auch seine erste NFT-Kollektion gestartet. Dabei galt das Motto: "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Von den insgesamt 5.000 Stück konnten 2.000 über die Whitelist-Plätze erlangt werden.

Aber auch die Übrigen waren schnell vergriffen, sodass am 30. August zu einer Enthüllung der Kunstwerke kam. Seitdem werden die NFTs aktiv gehandelt und konnten am Donnerstag schon ein Volumen mehr als 27.000 USD erreichen, während es heute auf OpenSea schon rund 30.000 USD sind.

Dabei zeigt sich eine klare Nachfrage der Community. So hat ein Anleger WEPE #595 für 2.049 USD gekauft und ein weiterer WEPE #4551 für 1 ETH und somit umgerechnet 4.322 USD. All dies verdeutlicht, wie sich die Community für die NFT-Sammlung und das Projekt engagiert.

WEPE-Prognose

Über die vergangenen sieben Tage hat der Kurs von WEPE 6,87 % seines Wertes verloren. Jedoch dürfte es sich bei der Rally angesichts der nahenden Altcoin-Saison aufgrund der erwarteten Zinssenkungen in den USA erst um den Anfang gehandelt haben. Schließlich ist deswegen mit jeder Menge Rückenwind zu rechnen. Zudem kann die Angebotsreduktion auf Ethereum für einen Aufwärtsschub sorgen.

Quelle: CMC

Solange es noch keinen festen Termin für das TGE gibt, steht es den Anlegern frei, ob sie WEPE auf Ethereum oder Solana nutzen. Daher kann der Coin weiterhin in beiden Ökosystemen operieren, womit Anleger eine Flexibilität erhalten, während gleichzeitig das Angebot über Burnings verringert wird.

Sofern sich immer mehr Anleger dazu entscheiden, die WEPE-Coins auf Ethereum zu vernichten, könnten dadurch die Kursbewegung intensiviert werden, während sich die Liquidität und das Volumen auf einer Chain konzentrieren.

Obwohl der Wechsel nicht erzwungen wird, konnten in weniger als drei Wochen schon 3 Mrd. WEPE-Coins vernichtet werden. Dies und das Community-Engagement wie bei den NFTs deuten darauf hin, dass Wall Street Pepe Kurseinbrüche gut abfedern kann.

Durch die Steigerung der Nachfrage und die Verringerung der Umlaufversorgung könnte die jüngste Schwäche nur eine kurze Verschnaufpause vor den größeren Anstiegen gewesen sein.

So schließen Sie sich der Solana-Party an

Um die WEPE-Coins auf der Solana-Blockchain zu kaufen, öffnen Sie die Website von Wall Street Pepe, auf welcher die Token aus der Frühphase für 0,001 USD angeboten werden. Für einen sicheren und komplikationsfreien Kauf wir die Best Wallet empfohlen, eine der besten Lösungen der Kryptoindustrie, die Sie über Google Play und den Apple App Store finden.

Folgen Sie Wall Street Pepe auch auf X, Telegram und Discord, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.

Jetzt Wall Street Pepe besuchen!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.