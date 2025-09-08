Alila präsentiert eine auf Verbindungen ausgerichtete integrierte Kampagne, die erste für die Marke seit fünf Jahren, und läutet damit den Start der immersiven Alila Moments-Erlebnisse ein.

Heute gibt die Hyatt Hotels Corporation (NYSE:H) bekannt, dass Alila, Teil des Luxury Portfolio von Hyatt, Reisende dazu einlädt, eine vernetztere Welt zu entdecken, indem es eine neue kreative Kampagne mit dem Titel A World Awaits vorstellt Die Kampagne stellt auch Alila Moments vor bereichernde, immersive und personalisierte Gästeerlebnisse, die Kultur und Gemeinschaft, Natur- und Umweltbewusstsein, Kreativität und Wellness umfassen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250908659046/de/

A World Awaits Campaign by Alila

A World Awaits untersucht, wie wir reisen, um die Welt zu sehen, und doch richten die eindrücklichsten Reisen unseren Blick nach innen. Diese Kampagne lädt Gäste dazu ein, Orte mit Präsenz zu erleben, die Weite eines Reiseziels aufzunehmen und sein Echo in sich zu spüren. Durch die Gegenüberstellung von Bildern der weitläufigen und wunderschönen Alila-Reiseziele mit Aufnahmen von sehr persönlichen Momenten der Vertiefung und Achtsamkeit der Gäste betont A World Awaits die emotionalen Gründe, die unsere Gäste zu Reisen in andere Teile der Welt bewegen. Dieser Ansatz lädt Reisende dazu ein, ihren Abenteuergeist zu wecken von der Welt um uns herum bis hin zu unserer inneren Welt.

A World Awaits markiert auch das Debüt der Plattform Alila Moments einer exklusiven Sammlung von eindringlichen, markentypischen Erlebnissen, die in allen Hotels des globalen Portfolios der Marke angeboten werden sollen. Exklusiv, einzigartig und sorgfältig gestaltet mit Alila Moments möchte die Marke transformative Verbindungen zwischen Gästen und der Gemeinschaft fördern, die auf lokalem Wissen, der besonderen Kultur und den Mitreisenden basieren und deren Wirkung noch lange nach dem Check-out anhält.

Alila ist eine Marke, die dafür bekannt ist, Momente der Entdeckung, der Ruhe und des Eintauchens zu schaffen, wobei Wellness, Umweltschutz und Respekt vor lokalen Traditionen im Mittelpunkt stehen. Mit A World Awaits, unterstreicht Alila Hotels das Ziel der Marke und stellt neue Alila Moments für neugierige Reisende vor, die unbekannte Landschaften erkunden möchten, sei es physisch und natürlich oder mental und spirituell.

ALILA MOMENTS

Jedes Alila Moments-Erlebnis ist fest in den besonderen Facetten des jeweiligen Alila-Hotelstandorts verwurzelt und steht ausschließlich Alila-Gästen zur Verfügung. Es wurde für diejenigen zusammengestellt, die nach neuen, tieferen Wegen suchen, um einen bestimmten Ort und seine natürliche Schönheit zu erkunden.

Von einem spirituellen Kaltwasserbad im Big Sur River inmitten von Redwood-Bäumen bis hin zu einem Shahpura-Handwerkskurs mit traditionellen indischen Spa-Anwendungen zum Ausklang des Tages Alila Moments bietet Gästen Raum, über sich selbst hinauszuwachsen, um durch einzigartige, personalisierte und transformative Erlebnisse die Umgebung zu entdecken und eine echte Verbindung zu ihr aufzubauen. Zu den bemerkenswerten Alila Moments gehören:

Alila Ventana Big Sur in Kalifornien Coldstream Bliss: Ein Ritual in Big Sur: Besucher sind eingeladen, die Schönheit von Big Sur bei einer privaten, geführten Wanderung durch die legendären Redwoods zu genießen. Die Wanderung ist etwa einen halben Kilometer lang und umfasst eine dynamische Kombination aus Atemübungen, Übungen zur Zielsetzung und einem Sprung in den kalten Fluss, nach dem Sie sich erfrischt, voller Energie und zutiefst lebendig fühlen werden.

Besucher sind eingeladen, die Schönheit von Big Sur bei einer privaten, geführten Wanderung durch die legendären Redwoods zu genießen. Die Wanderung ist etwa einen halben Kilometer lang und umfasst eine dynamische Kombination aus Atemübungen, Übungen zur Zielsetzung und einem Sprung in den kalten Fluss, nach dem Sie sich erfrischt, voller Energie und zutiefst lebendig fühlen werden. Alila Fort Bishangarh in Indien Zurück zu den Wurzeln: Eine Reise durch das handwerkliche Erbe Rajasthans: Auf dieser Reise durch Shahpura entdecken die Gäste die kreative Seele Rajasthans, während sie einen Tag lang mit den besten Kunsthandwerkern der Region verbringen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, unter Anleitung eines lokalen Experten ihre eigenen Töpferwaren, Armreifen und Runden herzustellen und anschließend eine traditionelle ayurvedische Kopf-, Nacken- und Schultermassage zu genießen.

Auf dieser Reise durch Shahpura entdecken die Gäste die kreative Seele Rajasthans, während sie einen Tag lang mit den besten Kunsthandwerkern der Region verbringen. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, unter Anleitung eines lokalen Experten ihre eigenen Töpferwaren, Armreifen und Runden herzustellen und anschließend eine traditionelle ayurvedische Kopf-, Nacken- und Schultermassage zu genießen. Alila Villas Uluwatu in Bali Die spirituelle Essenz von Bali: Eine Reise voller Rituale, Besinnlichkeit und Staunen: Durch dieses Eintauchen in die spirituellen Rhythmen Balis erleben die Gäste einen Tag, der mit einer heiligen Reinigung beginnt und mit traditionellem Handwerk, Tempelopfern, lokaler Küche und einer faszinierenden Kecak-Aufführung bei Sonnenuntergang fortgesetzt wird.

Durch dieses Eintauchen in die spirituellen Rhythmen Balis erleben die Gäste einen Tag, der mit einer heiligen Reinigung beginnt und mit traditionellem Handwerk, Tempelopfern, lokaler Küche und einer faszinierenden Kecak-Aufführung bei Sonnenuntergang fortgesetzt wird. Alila Hinu Bay in Oman Heiliges Harz: Ein Ritual aus Weihrauch und Erneuerung: Die Gäste entdecken, wo alte omanische Traditionen und die heilige Essenz des Weihrauchs zusammenkommen. Zunächst stellen sie in der Spa-Küche ein individuelles Weihrauch-Peeling her, anschließend genießen sie ein regenerierendes Ganzkörperritual mit Peeling, Massage und Kopfbehandlung. Der Moment wird mit einem fünfgängigen Abendessen mit Weihrauchbegleitung und Geschichten eines Einheimischen aus Oman über die historische und spirituelle Symbolik dieser Substanz fortgesetzt.

Die Gäste entdecken, wo alte omanische Traditionen und die heilige Essenz des Weihrauchs zusammenkommen. Zunächst stellen sie in der Spa-Küche ein individuelles Weihrauch-Peeling her, anschließend genießen sie ein regenerierendes Ganzkörperritual mit Peeling, Massage und Kopfbehandlung. Der Moment wird mit einem fünfgängigen Abendessen mit Weihrauchbegleitung und Geschichten eines Einheimischen aus Oman über die historische und spirituelle Symbolik dieser Substanz fortgesetzt. Alila Shanghai in Großchina Der duftende Weg: Weihrauch, Erinnerung und Bedeutung: Treten Sie ein in die poetische Welt des chinesischen Weihrauchs und entdecken Sie seine Rolle in Heilung, Meditation und Kunst. Die Gäste kreieren ihre eigene Mischung und reflektieren über Duft als Mittel für Präsenz, Erinnerung und persönliches Gleichgewicht.

"A World Awaits ist eine zentrale Kampagne für die Marke Alila, die ihr Engagement für Luxusreisende unterstreicht, die jeden Schritt schätzen, an große und kleine Wunder glauben und sich ebenso um den Planeten kümmern wie um sich selbst", so Katie Johnson, Vice President, Global Brand Leader, Luxury Portfolio, Hyatt. Von kultureller und ökologischer Immersion über bereichernde, maßgeschneiderte Erlebnisse bis hin zu ganzheitlichem Wohlbefinden mit dieser Kampagne möchten die Alila-Hotels ihren Gästen die Möglichkeit bieten, die Welt der Kultur, Tradition, Natur, Spiritualität und vieles mehr zu erleben, die an jeder Ecke auf sie wartet."

Mit 18 beeindruckenden Standorten in Indonesien, den Malediven, Oman, Indien, China, Malaysia und Kalifornien verwirklicht die Marke Alila ihr Motto A World Awaits in allen ihren weltweiten Unterkünften, darunter auch das neueste Mitglied, das Alila Dong'ao Island Zhuhai, ein luxuriöses All-Suite-Resort auf einer Klippe an der Südwestspitze der Insel Dong'ao in Zhuha. Mit Blick auf die Zukunft wird Alila Mayakoba Ende 2025 als erste Alila- Einrichtung in Lateinamerika zur Marke stoßen.

Weitere Informationen zur Marke Alila finden Sie unter www.alilahotels.com.

Über Alila

Alila ist eine globale Luxushotelmarke, die Reisende dazu einlädt, durch kulturelles und ökologisches Eintauchen, bereichernde Erfahrungen und ganzheitliches Wohlbefinden eine vernetztere Welt zu entdecken. Alila Hotels leben im Einklang mit ihrer natürlichen Umgebung wo Einfachheit tiefgründige Schönheit offenbart und integrieren sich in ihre lokalen Gemeinschaften, sodass Gäste den Luxus des Lebens neu entdecken können. Das Herzstück der Marke und Ausdruck ihres Engagements für kulturelle und ökologische Immersion ist Alila Moments, eine Sammlung einzigartiger, exklusiver Erlebnisse, die den Gästen die besonderen Facetten eines Reiseziels näherbringen und einen bleibenden Eindruck hinterlassen, der noch lange nach ihrer Rückkehr nach Hause anhält. Zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus sind alle Alila-Hotels, die seit mindestens einem Jahr in Betrieb sind, EarthCheck-zertifiziert und integrieren die natürlichen, physischen und kulturellen Elemente ihrer Umgebung. Weitere Informationen finden Sie unter alilahotels.com, folgen Sie uns auf Instagram @AlilaHotels oder liken Sie uns auf Facebook.

Über die Hyatt Hotels Corporation

Die Hyatt Hotels Corporation mit Hauptsitz in Chicago ist ein führendes globales Hotelunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, sich um Menschen zu kümmern, damit sie ihr Bestes geben können. Zum 30. Juni 2025 umfasste das Portfolio des Unternehmens mehr als 1.450 Hotels und All-inclusive-Anlagen in 80 Ländern auf sechs Kontinenten. Das Angebot des Unternehmens umfasst Marken aus dem Luxury Portfolio, darunter Park Hyatt®, Alila®, Miraval®, Impression by Secretsund The Unbound Collection by Hyatt®; das Lifestyle-Portfolio mit Andaz®, Thompson Hotels®, The Standard®, Dream® Hotels, The StandardX, Breathless Resorts Spas®, JdV by Hyatt®, Bunkhouse® Hotelsund Me and All Hotelsdie Inclusive Collection mitZoëtry® Wellness Spa Resorts, Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Secrets® Resorts Spas, Dreams® Resorts Spas, Hyatt Vivid Hotels Resorts, Sunscape® Resorts Spas, Alua Hotels Resorts® und Bahia Principe Hotels Resortsdas Classics Portfolio mitGrand Hyatt®, Hyatt Regency®, Destination by Hyatt®, Hyatt Centric®, Hyatt Vacation Club® und Hyatt®; und das Essentials Portfolio mit Caption by Hyatt®, Unscripted by Hyatt, Hyatt Place®, Hyatt House®, Hyatt Studios, Hyatt Selectund UrCoveTochtergesellschaften des Unternehmens betreiben das Treueprogramm World of Hyatt®, ALG Vacations®, Mr Mrs Smith, Unlimited Vacation Club®, Amstar® DMC Destination Management Services und Trisept Solutions® Technology Services. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hyatt.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250908659046/de/

Contacts:

MEDIENKONTAKT:

Patrice Henry

Hyatt

Patrice.Henry@Hyatt.com