GekkoVet, ein Marktführer im Bereich KI-gestützter klinischer Entscheidungshilfen für Tierärzte, und Royal Canin, ein Weltmarktführer für Gesundheit durch Ernährung für Katzen und Hunde, erweitern ihre strategische Zusammenarbeit weltweit. Diese Entscheidung folgt auf ein Pilotprogramm, bei dem 92 der Tierärzte, die GekkoVet einsetzten, bestätigten, dass die Lösung ihre Effizienz steigerte und sich positiv auf den Umsatz ihrer Praxis auswirkte.

Die vier in die Plattform integrierten Funktionen Diagnosehilfe, Krankheits- und Behandlungsbibliothek, Arzneimittelbibliothek und Arzneimittelrechner stehen ab sofort Tierärzten auf der ganzen Welt zur Verfügung und unterstützen sie dabei, schnellere, evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen, die die Patientenversorgung und die Performance ihrer Kliniken verbessern.

Die Entscheidung zur Ausweitung des Angebots durch Royal Canin folgt auf das überaus positive Feedback der Teilnehmer des Pilotprojekts. Ein Tierarzt erklärte: "GekkoVet hat unsere Effizienz gesteigert und sich positiv auf den Umsatz meiner Klinik ausgewirkt. Gleichzeitig hat es mir geholfen, bessere Behandlungsergebnisse bei meinen Patienten zu erzielen."

Die wichtigsten Zahlen und Fakten

92 Erfolgsquote unter den Teilnehmern des Pilotprojekts

unter den Teilnehmern des Pilotprojekts Vier Tools in einem : Symptom-Checker, Krankheits- und Behandlungsbibliothek, Arzneimittelbibliothek, Arzneimittelrechner

: Symptom-Checker, Krankheits- und Behandlungsbibliothek, Arzneimittelbibliothek, Arzneimittelrechner Die weltweite Markteinführung beginnt im vierten Quartal 2025, die Ausweitung auf alle Märkte erfolgt im Jahr 2026

beginnt im vierten Quartal 2025, die Ausweitung auf alle Märkte erfolgt im Jahr 2026 Nachgewiesene Ergebnisse: Höhere Diagnosesicherheit, mehr Effizienz, gesteigerte Klinikumsätze

Zitate

"Diese Zusammenarbeit spiegelt unsere gemeinsame Vision wider, Tierärzte mit intelligenten Tools zu unterstützen, die die klinische Entscheidungsfindung erleichtern und den Behandlungsstandard verbessern," Dr. Johanna Majamaa, CEO, GekkoVet

Dr. Johanna Majamaa, CEO, GekkoVet "Wir bei Royal Canin wollen Tierärzte und ihre Teams mit den besten verfügbaren Tools unterstützen. Die Plattform von GekkoVet deckt sich perfekt mit unserer Mission, die Gesundheit von Haustieren durch Wissenschaft und Partnerschaften zu verbessern. Wir freuen uns, diese Lösung mehr Kliniken zur Verfügung stellen zu können, um unser Ziel zu erreichen: EINE BESSERE WELT FÜR HAUSTIERE," Dr. Brent Mayabb, Global Chief Medical Officer, Royal Canin

Über GekkoVet

GekkoVet ist ein finnisches Health-Tech-Unternehmen, das Tierärzten und ihren Teams KI-gestützte Tools zur Unterstützung klinischer Entscheidungen zur Verfügung stellt. GekkoVet genießt das Vertrauen von Tausenden von Kliniken weltweit und hilft Tierärzten, schneller und präziser zu diagnostizieren und die Behandlung ihrer Patienten zu verbessern.

Über ROYAL CANIN

ROYAL CANIN ist Teil der Royal Canin Division der Mars Incorporated-Unternehmensgruppe und Weltmarktführer für Gesundheit durch Ernährung für Katzen und Hunde. Das Ziel des Unternehmens: EINE BESSERE WELT FÜR HAUSTIERE. ROYAL CANIN wurde 1968 vom französischen Tierarzt Dr. Jean Cathary gegründet und entwickelt präzise auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmte, wissenschaftsbasierte Ernährung für Katzen und Hunde, die weltweit in Fachgeschäften für Haustiere und Tierarztpraxen erhältlich ist.

Im Laufe der Jahre hat ROYAL CANIN gemeinsam mit Fachleuten aus dem Bereich Haustiere, darunter Züchter und Tierärzte, die Grenzen dessen, was Ernährung und Wissen leisten können, erweitert.

