Zugang zu Lösungen für das Währungsrisikomanagement und grenzüberschreitende Zahlungen

Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), ein weltweit führender Anbieter für den unternehmerischen Zahlungsverkehr, gab heute bekannt, dass sein Cross-Border-Geschäft einen mehrjährigen Vertrag mit der International Tennis Federation (ITF), dem Weltverband für Tennis, abgeschlossen hat. Im Rahmen der Vereinbarung wird Corpay als Official Foreign Exchange Partner sowohl der ITF als auch des Davis Cup fungieren.

Durch diese Partnerschaft kann die ITF die innovativen Lösungen von Corpay Cross-Border nutzen, um das Wechselkursrisiko im Tagesgeschäft zu mindern. Darüber hinaus profitiert sie von der preisgekrönten Plattform von Corpay, die eine nahtlose globale Zahlungsabwicklung über einen einzigen Zugangspunkt ermöglicht.

"Corpay fühlt sich geehrt und freut sich sehr, zum offiziellen FX-Partner der International Tennis Federation und des Davis Cup ernannt worden zu sein", sagte Brad Loder, Chief Marketing Officer bei Corpay Cross-Border Solutions. "Wir sind zuversichtlich, dass die ITF, ihre Mitgliedsverbände und Geschäftspartner von unseren umfassenden Lösungen für grenzüberschreitende Zahlungen und Währungsrisikomanagement profitieren werden. Unsere umfangreiche Erfahrung im Sportbereich ganz besonders im Tennis macht uns zu einem starken Partner, der einen echten Mehrwert bietet. Wir freuen uns darauf, die ITF zu unterstützen und einen Beitrag zum weiteren weltweiten Wachstum des Tennissports zu leisten."

David Haggerty, ITF-Präsident, sagte: "Wir freuen uns, Corpay Cross-Border in der Familie der offiziellen Partner der ITF willkommen zu heißen. Der Zugang zu den Devisendienstleistungen von Corpay wird für die ITF und unsere internationalen Mitgliedsverbände von großem Nutzen sein. Wir freuen uns auch darauf, gemeinsam mit Kollegen von Corpay vor Ort bei Davis-Cup-Veranstaltungen im Jahr 2025 und darüber hinaus zusammenzuarbeiten, um die Partnerschaft weiter zu fördern."

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für den geschäftlichen Zahlungsverkehr, das Unternehmen und Verbrauchern hilft, Ausgaben auf einfache und kontrollierte Weise zu bezahlen. Die modernen Zahlungslösungen von Corpay helfen seinen Kunden, fahrzeugbezogene Ausgaben (wie Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. die Bezahlung von Lieferanten) besser zu verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und sie geben letztendlich weniger Geld aus. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, die im Besitz von Corpay, Inc. sind und von ihr betrieben werden.

Corpay Zahlungen leicht gemacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

Über ITF

Die International Tennis Federation (ITF) ist der Weltverband des Tennis. Der Zweck des 1913 gegründeten Verbands besteht darin, das langfristige Wachstum und die Nachhaltigkeit unseres Sports zu sichern und in Zusammenarbeit mit unseren 213 internationalen Mitgliedsverbänden Tennis für zukünftige Generationen zugänglich zu machen. Die ITF überwacht die Regeln und Vorschriften, die für internationale und nationale Wettbewerbe gelten, und sie ist für die weltweite Entwicklung des Tennissports verantwortlich. Dazu gehören ihr hoch angesehenes globales "Development Programme", ihre Abteilung "Science and Technical", die Ausrüstung und Technologie überwacht, und ihre Abteilung "Officiating", die die Ausbildung und Weiterentwicklung der offiziellen Schiedsrichter beaufsichtigt. Die ITF organisiert bis zu 1850 Herren-, Damen- und Juniorenturniere im Rahmen der ITF World Tennis Tour und verwaltet die ITF- Junioren-Teamwettbewerbe, die ITF Beach Tennis World Tour, die UNIQLO Wheelchair Tennis Tour und die ITF World Tennis Masters Tour sowie die Tennis-Weltmeisterschaften der Männer und Frauen, den Davis Cup und den Billie Jean King Cup by Gainbridge, die beiden größten jährlichen internationalen Teamturniere im Tennis. Die ITF verwaltet den Olympic Tennis Event im Auftrag des IOC und den Paralympic Wheelchair Tennis Event im Auftrag des IPC sowie die Qualification Pathways für beide Veranstaltungen bei den Games. Weitere Informationen finden Sie unter www.itftennis.com.

*"Corpay" bezieht sich in diesem Dokument in erster Linie auf die Cross-Border Division von Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der Unternehmen, die zu Corpay Cross-Border gehören, finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250908815107/de/

Contacts:

Ansprechpartner bei Corpay:

Brad Loder

Chief Marketing Officer

Corpay Cross-Border Solutions

+1 (647) 627-6635

brad.loder@corpay.com

Ansprechpartner bei ITF:

Für weitere Informationen: communications@itftennis.com