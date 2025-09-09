ASTRAUX, eine in Dubai ansässige Lifestyle-Tech-Marke, präsentierte am 4. September in Berlin drei neue Designs. Highlight war ein trendiges Elektro-Kleinstauto für 5.999 Euro, das bei der mit Spannung erwarteten globalen Produkteinführung große Aufmerksamkeit erregte.

Die Produkteinführung zog über 200 internationale Medienvertreter, Branchenführer und Tech-Influencer an, und 1,2 Millionen Zuschauer verfolgten den Livestream auf YouTube, TikTok und Instagram. Bei der Launch-Veranstaltung unterzeichneten 10 Partner vor Ort Bestellungen für mehr als 30.000 ASTRAUX-Elektrofahrzeuge, was einen wichtigen Meilenstein in der globalen Expansion der Marke darstellt.

ASTRAUX Mini EV 5.990 definiert freudvolle urbane Mobilität neu

Mit einem Frühbucherpreis von 5.990 (ursprünglicher Preis 6.990 €) macht der ASTRAUX Mini EV urbane Mobilität erschwinglich. Sein kompaktes, stilvolles Design zog sofort die Massen an, und Fans standen Schlange, um Fotos zu machen und diese in den sozialen Medien zu teilen.

Fahren ab 14 Jahren: In ausgewählten europäischen Ländern zugelassen

Auffälliges Design: Karosseriestruktur in Automobilqualität, Panorama-Glasdach, 360°-Sicht.

Unterhaltung: Karaoke, Ambientebeleuchtung, App-Integration und "Party-Car"-Modus.

ASTRAUX Aimon Companion Robot

Ein interaktiver emotionaler KI-Begleiter, der auf Berührungen, Bewegungen und Stimmungen reagiert und dynamische Reaktionen sowie versteckte "Überraschungsmodi" bietet, wenn er mit einem anderen Gerät gekoppelt wird.

ASTRAUX Smart Glasses

Die ASTRAUX Smart Glasses (79 €) verbinden Stil und Funktion: UV400-Sonnenbrillenschutz, KI-Interaktion, 8-MP-First-Person-Kamera, Open-Ear-Audio und Echtzeit-ChatGPT-Integration für Übersetzungen, Sprachsteuerung und die Erstellung von Inhalten ohne Hände.

ASTRAUX-Markenvision

Geleitet von der Philosophie "Style it. Live it. Show it." inspiriert ASTRAUX weiterhin einen neuen globalen Lebensstil, in dem Technologie, Design und Erschwinglichkeit aufeinandertreffen und Premium-Mobilität in der Stadt für alle zugänglich wird.

ASTRAUX gab bekannt, dass Berlin den Start seiner Expansion in Europa markiert, mit Plänen für Wachstum durch lokale Partnerschaften, immersive Testfahrtprogramme und exklusive Vorbestellungskampagnen.

Sehen Sie sich die Aufzeichnung an und bestellen Sie vor

Aufzeichnung der Markteinführung: https://youtu.be/oYBx-ZL95Qc?si=4UijI9cCx0szjMdg

Vorbestellung des Mini-EV: https://astra-ux.com/fr/products/al6-al7

https://fr.aliexpress.com/item/1005009863876683.html?gatewayAdapt=glo2fra4itemAdapt

Zeitlich begrenzte Einführungsangebote (bis zum 6. September, 23:59 Uhr MEZ)

9,90 Reservierungspass Sichern Sie sich jetzt Ihren Platz; Stornierungen sind bis zum 4. Dezember möglich. ASTRAUX AL7 Frühbucherpreis: 7.990 (regulär 8.990 €) ASTRAUX AL6 Frühbucherpreis: 5.990 (regulär 6.990 €)

