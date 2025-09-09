Die Verfügbarkeit auf AWS European Sovereign Cloud ermöglicht eine beschleunigte ISV-Compliance und -Bereitstellung bei gleichzeitiger Erfüllung strenger Anforderungen an die Datenhoheit.

Second Front Systems (2F), ein Technologiepartner im Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN), gab heute bekannt, dass seine Plattform 2F Game Warden® künftig auf der AWS European Sovereign Cloud verfügbar sein wird. Die Ankündigung basiert auf dem fundierten technischen Know-how von Second Front und dem nachgewiesenen Erfolg bei der Bereitstellung von Sicherheitslösungen auf AWS.

Unternehmen in ganz Europa sehen sich mit komplexen regulatorischen Anforderungen konfrontiert, darunter die deutsche C5-Verordnung, das EU-Gesetz über die digitale Betriebsfestigkeit (DORA) und die NIS2-Richtlinie. Die Verfügbarkeit von 2F Game Warden in der AWS European Sovereign Cloud bietet eine vorab validierte Lösung, mit der Kunden diese strengen Compliance-Anforderungen erfüllen und gleichzeitig die Daten innerhalb der EU-Grenzen speichern können.

"Bei der digitalen Souveränität geht es nicht nur um Compliance, sondern auch um den Aufbau von Vertrauen und Widerstandsfähigkeit", sagte Tyler Sweatt, CEO von Second Front. "Durch die Einführung von Game Warden in die AWS European Sovereign Cloud helfen wir Regierungen und Innovatoren, schneller voranzukommen und missionskritische Funktionen mit Zuversicht bereitzustellen. So können europäische Regierungen die Leistungsfähigkeit der Cloud sicher nutzen, ohne ihre strengen Souveränitäts- oder Sicherheitsanforderungen zu beeinträchtigen."

2F Game Warden bietet Unternehmen eine sichere und konforme Umgebung für das Hosting und den Betrieb unternehmenskritischer Anwendungen. Mit übernommenen Akkreditierungen, automatisierter Richtlinienverwaltung und kontinuierlicher Überwachung reduziert die Plattform den Zeit- und Kostenaufwand, der normalerweise für die Erlangung europäischer Zertifizierungen erforderlich ist, erheblich.

Diese Ankündigung baut auf der internationalen Dynamik von Second Front auf, einschließlich seiner Zusammenarbeit mit der NATO und dem britischen Verteidigungsministerium, um die Einführung sicherer Software für Missionen der Alliierten zu beschleunigen. 2F Game Warden wird verfügbar sein, sobald die AWS European Sovereign Cloud Ende 2025 eingeführt wird, und mehrere europäische Regionen unterstützen.

Über Second Front Systems

Second Front Systems (2F) ist ein gemeinnütziges Softwareunternehmen, das Software für die freie Welt entwickelt. Wir beseitigen die Reibungsverluste, die Innovationen bremsen, und ermöglichen so eine schnellere und sicherere Entwicklung und Bereitstellung von Software in Behörden und regulierten Netzwerken. Unsere Plattform wurde von erfahrenen Experten im Bereich der nationalen Sicherheit entwickelt und wird von erstklassigen Risikokapitalgebern unterstützt. Weltweit führende Organisationen vertrauen darauf, dass sie die Bereitstellungszeiten von Jahren auf Wochen verkürzt. Wir handeln schnell, lösen schwierige Probleme und bieten zuverlässige Lösungen dort, wo sie am dringendsten benötigt werden. Unsere Arbeit stärkt die globale Sicherheit und verschafft den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil. Erfahren Sie mehr unter secondfront.com.

