Ziel ist die Inbetriebnahme des ersten unterirdischen Reaktors im Jahr 2026 im Zuge des Reaktor-Pilotprogramms des Energieministeriums

Durch die Nutzung der geologischen Gegebenheiten entfällt der Bedarf an teuren Megastrukturen, wodurch Kosteneinsparungen von bis zu 80 erwartet werden

Die anvisierten Stromgestehungskosten des weltweit ersten kommerziellen Projekts liegen zwischen 5 und 7 Cent pro kWh

Der zum Patent angemeldete Bohrlochreaktor integriert bewährte Kern-, Bohr- und Geothermietechnologien, um Bauzeit und Kosten drastisch zu reduzieren

Deep Fission, Inc. ("Deep Fission" oder "Unternehmen"), ein Wegbereiter der modernen Kernenergie, der kleine modulare Druckwasserreaktoren in Bohrlöchern in einer Tiefe von einer Meile unter der Erde installiert, gab heute bekannt, dass er 30 Millionen US-Dollar im Zuge einer stark überzeichneten Privatplatzierung zu einem Preis von 3,00 US-Dollar je Aktie aufgenommen und eine Go-Public-Reverse-Merger-Transaktion mit Surfside Acquisition Inc. abgeschlossen hat, das in Deep Fission, Inc. umbenannt wurde.

Das US-amerikanische Energieministerium (DOE) teilte kürzlich mit, dass Deep Fission für die Teilnahme am Pilotprogramm für Kernreaktoren von Präsident Trump ausgewählt wurde. Im Rahmen dieser Initiative soll ein Pilotreaktor optimiert werden, dessen Kritikalität bis zum 4. Juli 2026 erreicht werden soll, um anschließend rasch kommerzialisiert zu werden.

"Dies ist ein einzigartiger Moment für die Kernenergiebranche", berichtet Liz Muller, Mitbegründerin und Chief Executive Officer von Deep Fission. "Deep Fission besitzt die richtige Technologie zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dank dieser Finanzierung können wir mit dem Bau unseres Pilotreaktors beginnen, dessen Fertigstellung für 2026 geplant ist. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir unsere Technologie schnell und rentabel skalieren können, um den enormen Energiebedarf von KI-Rechenzentren und anderen Kunden weltweit zu decken."

Die proprietäre Technologie von Deep Fission kombiniert bewährte Methoden aus der Nuklear-, Öl- und Gas- und der Geothermie-Industrie und setzt dabei auf handelsübliche Komponenten und leicht verfügbares, schwach angereichertes Uran (LEU), um die Lieferketten zu vereinfachen. Durch die Installation des Reaktors in einer Tiefe von einer Meile unter der Erde bietet die umgebende Geologie einen natürlichen Schutzschild, wobei Milliarden Tonnen von Grundgestein für passive Sicherheit und Eindämmung sorgen. Dieses Konzept verringert den Platzbedarf, erhöht die Sicherheit und ermöglicht eine schnellere und kostengünstigere Bereitstellung. Für die weltweit erste kommerzielle Umsetzung strebt das Unternehmen Stromgestehungskosten (LCOE) von 5 bis 7 Cent pro kWh an.

Das Unternehmen verfügt über ein robustes Portfolio an geistigem Eigentum und hat derzeit 24 Patentanmeldungen anhängig, darunter eine genehmigte US-Anmeldung und über vierzig einzigartige Innovationen.

Aufgrund des Reverse Merger unterliegt das Unternehmen nun den Offenlegungspflichten des Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Das Unternehmen beabsichtigt, eine Registrierungserklärung für den Weiterverkauf auf Form S-1 bei der SEC einzureichen, um seine im Umlauf befindlichen Aktien zu registrieren, und wird die Zulassung seiner Aktien zum Handel an der OTCQB (The Venture Market) beantragen.

Die Benchmark Company, LLC, Seaport Global Securities LLC, Network 1 Financial Securities, Inc., Phoenix Financial Services und Dinosaur Financial Group, LLC traten als Platzierungsagenten auf. Montrose Capital Partners hat die Börsennotierung finanziell unterstützt. Zu den Investoren von Deep Fission gehören 8VC, Deep Future, Wave Function, Ed Eisler von EE Holdings und Mark Tompkins von Montrose Capital Partners.

Über Deep Fission

Deep Fission revolutioniert die Energiewirtschaft durch eine innovative Technologie, bei der ein kleiner modularer Druckwasserreaktor in einem Bohrloch in einer Tiefe von einer Meile unter der Erde installiert wird. Das von einem Team aus erfahrenen Wissenschaftlern, Ingenieuren und Unternehmern gegründete und geleitete Unternehmen verfolgt das Ziel, sichere, zuverlässige und erschwingliche kohlenstoffarme Energie in großem Maßstab zu erzeugen. Erst kürzlich wurde Deep Fission für das neue Reaktor-Pilotprogramm des US-Energieministeriums ausgewählt und strebt die Kritikalität bis Juli 2026 an. Im Jahr 2023 wurde Deep Fission von dem Vater-Tochter-Team Elizabeth und Richard Muller gegründet. Erfahren Sie mehr unter deepfission.com.

Medienanfragen an:

chloe.frader@deepfission.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich unter anderem auf unsere Pläne, Ziele und Erwartungen hinsichtlich unserer Geschäftstätigkeit, unseres künftigen Wachstums, unserer Auszeichnungen, unseres Auftragsbestands, unserer Geschäftstätigkeit sowie unserer finanziellen Performance und Lage. Zukunftsgerichtete Aussagen können Begriffe wie "können", "sollten", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "voraussehen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "werden", "könnten", "prognostizieren", "anstreben", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Begriffe enthalten, die sich nicht ausschließlich auf historische Fakten oder tatsächliche Ergebnisse beziehen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über die Pläne des Unternehmens, eine Registrierungserklärung für den Weiterverkauf auf Form S-1 einzureichen und eine Notierung an der OTCQB zu beantragen, das Ziel einer LCOE von 5 bis 7 Cent pro kWh, Pläne zur Optimierung eines Pilotreaktors bis zum 4. Juli 2026 im Zusammenhang mit dem Reaktor-Pilotprogramm des DOE sowie Prognosen zu den anfänglichen Kosten des Reaktorbaus. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen und Erwartungen der Unternehmensführung, einschließlich aktueller Erwartungen und Prognosen zu zukünftigen Ereignissen und Trends, sowie auf Informationen, die der Unternehmensführung derzeit zur Verfügung stehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser oder anderen Veröffentlichungen unterliegen einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen. Solche Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen unterliegen einer Reihe von Faktoren, darunter unter anderem: dass die erste Pilotanlage und die kommerziellen Anwendungen des Unternehmens langsamer als geplant voranschreiten oder Verzögerungen und technische Änderungen auftreten, die die Kosten und den Kapitalbedarf für die Umsetzung erhöhen; dass der Markt für unsere Deep-Fission-Reaktor-Technologie noch nicht etabliert ist und möglicherweise nicht das von uns erwartete Wachstumspotenzial erreicht oder langsamer wächst als erwartet; dass die erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen für verschiedene Bereiche unseres Geschäfts nicht rechtzeitig oder gar nicht erteilt werden; dass die Kosten für den mit unseren Deep-Fission-Reaktoren erzeugten Strom in einigen Märkten möglicherweise nicht mit denen zukünftiger Stromerzeugungsquellen konkurrieren können; dass es uns möglicherweise nicht gelingt, mit Kunden verbindliche Verträge über die Lieferung unserer Deep-Fission-Reaktoren abzuschließen; dass es uns möglicherweise nicht gelingt, Partnerschaften mit strategischen Partnern und Regierungsbehörden einzugehen, die für unser Geschäft wichtig wären; dass wir nur über begrenzte Erfahrung mit der groß angelegten Vermarktung unserer Produkte verfügen; dass unsere SDA-Anträge möglicherweise nicht genehmigt werden und dass notwendige Nacharbeiten zur Berücksichtigung der Bedenken der NRC die Vermarktung unserer Produkte erheblich verzögern könnten; die Möglichkeit, dass wir uns gegen Ansprüche wegen Verletzung geistigen Eigentums verteidigen müssen; die Möglichkeit, dass die Vorteile unserer Produkte für Kunden durch andere Technologien oder Lösungen oder Produkte von Wettbewerbern verdrängt werden könnten; dass unser Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk mit dem Hinweis auf die Unternehmensfortführung abgegeben hat; dass unsere Geschäftspläne einen erheblichen Kapitalbedarf erfordern, aber keine Gewähr dafür besteht, dass uns dieses Kapital rechtzeitig oder überhaupt zur Verfügung stehen wird. Die vorstehenden Angaben stellen keine erschöpfende Aufzählung aller Faktoren dar, die dazu führen können, dass zukunftsgerichtete Aussagen sich als unzutreffend erweisen oder unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren Erwartungen und Prognosen abweichen. Zudem sind wir in einem stark regulierten Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit treten neue Risiken auf. Es ist unserem Management nicht möglich, alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß beurteilen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Angesichts dieser Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen besteht die Möglichkeit, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenen zukünftigen Ereignisse und Trends nicht eintreten und die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Wir können keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge übernehmen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aus jeglichem Grund nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu aktualisieren oder Aussagen an tatsächliche Ergebnisse oder revidierte Erwartungen anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Weitere Informationen zu den oben genannten Faktoren und anderen Faktoren finden Sie in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens bei der SEC, einschließlich der Abschnitte "Forward-Looking Statements" und "Risk Factors" im aktuellen Bericht des Unternehmens auf Form 8-K, der am oder um den 11. September 2025 bei der SEC eingereicht wird, sowie in späteren Einreichungen bei der SEC. Die genannten SEC-Dokumente werden entweder bei Einreichung öffentlich zugänglich sein oder auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Contacts:

IR@deepfission.com

707-400-0778

