© Foto: UnsplashSanDisk gilt als geheimer Gewinner im Chip-Sektor. Analysten sehen ein enormes Kurspotenzial und Anleger könnten jetzt von der Entwicklung profitieren.Die Aktie von SanDisk stand zum Wochenauftakt im Blickpunkt der Anleger, nachdem das Analysehaus Benchmark die positiven Effekte jüngster Preisanhebungen herausgestellt hat. Analyst Mark Miller erklärte in einer Kundenmitteilung, SanDisk habe angekündigt, die Preise für alle Produkte im Bereich Kanal- und Privatkundengeschäft um mehr als zehn Prozent zu erhöhen. "Die Erhöhung gilt für neue Angebote und Bestellungen, nicht jedoch für bestehende Verpflichtungen", so Miller. Die Analysten erwarten zudem, dass die zuletzt hohen Kosten durch …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE